U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 1 липня 2023 року, 19:00.

Збірна Ізраїлю в матчі чвертьфіналу молодіжного Євро-2023 здолала представників Грузії лише за підсумками серії післяматчевих пенальті.

Команди провели не надто видовищний основний час двобою, після чого гра перейшла до овертаймів, які також не змогли вразити місцеву публіку.

А ось серія пенальті потім виявилась доволі цікавою та супроводжувалась одразу двома хибами грузинів у відповідальний момент.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Грузія U-21 — Ізраїль U-21 у матчі чвертьфіналу ЄВРО-2023:

Грузія U-21 — Ізраїль U-21 0:0 (3:4 – пен.)

Грузія U-21: Мамардашвілі — Сазонов, Гелашвілі (Хвадагіані, 46), Каландадзе — Гочолеішвілі, Меквабішвілі, Гагнідзе (Гуліашвілі, 98), Азарові — Цитаішвілі (Моісцрапішвілі, 69), Гагуа, Давіташвілі.

Ізраїль U-21: Перец — Джабер (Халаїлі, 106), Лемкін, Коен, Хагаг — Азулай (Білеві, 80), Гандельман, Карцев (Гофмейстер, 51), Глух — Тургеман (Абу-Рамі, 112), Горно (Лаюс, 63).

Попередження: Цитаішвілі — Карцев, Перец, Тургеман, Гофмейстер, Абу-Румі.