U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21, у якому зіграють Ізраїль та Англія.

Молодіжні збірні Ізраїлю та Англії розіграють поміж собою перепустку на фінальний матч чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року в матчі на Батумі-Арені.

Гай Лузон, після перемоги над Грузією в серії пенальті, залучив до стартового складу Царфаті до рамки воріт, тоді як Ревіво повернеться на лівий фланг, а Лаюс долучиться до ланки нападників.

Лі Карслі, на тлі перемоги над Португалією (1:0), використав із перших хвилин Томаса на правому фланзі захисту, тоді як Палмер зіграє в центрі поля, а Сміт-Роу долучиться до нападу.

Ізраїль: Царфаті — Лемкін, Коен, Гандельман — Джабер, Азулай, Глух, Хагаг, Ревіво — Тургеман, Лаюс.

Запасні: Кеуф, Морган, Блоріан, Арад, Горно, Халайлі, Білеві, Гофмейстер, Фереде, Абу-Румі.



Англія: Траффорд — Томас, Гарнер, Колвілл, Гарвуд-Белліс — Гіббс-Вайт, Джонс, Палмер, Гомес — Гордон, Сміт-Роу.