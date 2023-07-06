U-21

Півзахисник молодіжки Іспанії прокоментував перемогу над Україною.

Молодіжна збірна Іспанії серед юнаків віком до 21 року напередодні виграла в України в півфіналі чемпіонату Європи-2023.

Іспанія U-21 — Україна U-21 5:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2023

Півзахисник "Фурії Роха" Оян Сансет, який став автором другого гола в наші ворота, після завершення зустрічі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Україна забила дуже швидкий м’яч, на що ми не очікували, але ми змогли не менш швидко відповісти своїм голом і змінили хід матчу. Після цього пішла відмінна гра з нашого боку.

Я раніше ніколи не забивав за молодіжку, а зараз зробив це у важливому матчі, у півфіналі. Сподіваюсь, що все піде так само добре і надалі, і я заб'ю у фіналі.", — заявив іспанський виконавець.

У фінальній грі Іспанія протистоятиме Англії 8 липня, о 19:00.