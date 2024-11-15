Молодіжні збірні Португалії та України проведуть товариський матч на Комплексу-Дешпортиву-ду-Алверка в Алверка-ду-Рибатежу.

Унаї Мельгоса, після поразки від Сербії (0:1), залучив до стартового складу Єрмакова в рамку воріт, тоді як Гусєв, Козік та Батагов долучаться до оборони, Мельниченко, Царенко та Яцик утворять центр поля, а Велетень та Горбач зіграють в атаці.

Україна U-21: Єрмаков — Гусєв, Козік, Батагов, Роман — Мельниченко, Царенко, Яцик — Велетень, Горбач, Брагару.

Запасні: Нещерет, Пахолюк, Крупський, Огарков, Хлань, Краснопір, В’юнник, Федор, Квасниця, Кузик, Варфоломєєв.

Гра Португалія U-21 — Україна U-21 почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.