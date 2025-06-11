U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи C, у якому зіграють Португалія та Франція.

Збірні Португалії та Франції з гравців до 21 року зіграють на чемпіонаті Європи-2025 у словацькому Тренчині.

Руй Жорж вирішив використати з перших хвилин Суареша в рамці воріт, тоді як Ламба та Родрігеш гратимуть в обороні, Матеуш та Бернарду розташуються в центрі поля, а Кенда виступатиме праворуч в атаці.

Жераль Батікл залучив до стартового складу Дукуре в центрі поля, тоді як Тель та Одобер гратимуть на флангах атаки.

Португалія U-21: Суареш — Піньєйру, Ламба, Муніш, Родрігеш — Матеуш, Насіменту, Бернарду — Кенда, Томаш, Фернандеш.

Запасні: Карвалью, Пінту, Сантуш, Назінью, Маркеш, Енрікеш, де Аморім, Са, Маркеш, Боржеш, Гомеш.



Франція U-21: Рест — Сідія, Матсіма, Люкеба, Мерлен — Діуф, Лепенан, Дукуре — Тель, Аблен, Одобер.