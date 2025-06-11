U-21
11 червня 2025, 23:58
Португалія та Франція U-21 почали виступи на Євро-2025 з нічиєї
Афіша протистояння виявилась більш цікавою за його зміст.
Португалія U-21 — Франція U-21, Getty Images
11 червня 2025, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Португалія U-21 — Франція U-21 0:0
Португалія U-21: Соареш — Піньєйру, Ламба, Муніш, Родрігеш (Назінью, 46) — Матеуш, Насіменту, Бернарду — Кенда (Форбс, 60), Томаш (Са, 80), Фернандеш (Гомиш, 60).
Франція U-21: Рест — Сідія, Матсіма, Люкеба, Мерлен — Діуф, Лепенан, Дукуре (Магасса, 88) — Тель (Чауна, 77), Аблін (Баррі, 62), Одобер.
Попередження: Насіменту, Родрігеш — Дукуре, Діуф