U-21

Португалія та Франція U-21 почали виступи на Євро-2025 з нічиєї

Афіша протистояння виявилась більш цікавою за його зміст.

Португалія U-21 — Франція U-21, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Португалія U-21 — Франція U-21 0:0



Португалія U-21: Соареш — Піньєйру, Ламба, Муніш, Родрігеш (Назінью, 46) — Матеуш, Насіменту, Бернарду — Кенда (Форбс, 60), Томаш (Са, 80), Фернандеш (Гомиш, 60).



Франція U-21: Рест — Сідія, Матсіма, Люкеба, Мерлен — Діуф, Лепенан, Дукуре (Магасса, 88) — Тель (Чауна, 77), Аблін (Баррі, 62), Одобер.



Попередження: Насіменту, Родрігеш — Дукуре, Діуф