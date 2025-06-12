Завершилися перші чотири матчі групового етапу чемпіонату Європи в Словаччині.
Словаччина — Іспанія, Getty Images
12 червня 2025, 00:56
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 (U-21) у Словаччині відбулися чотири матчі.
Група А
Іспанці вийшли переможцями з результативної дуелі з господарями турніру завдяки голу на останній хвилині основного часу.
Словаччина — Іспанія 2:3
Голи: Копасек, 48, Суслов, 53 — Пубіль, 16, Джозеф, 18, Таррега, 90
Гол у середині першого тайму й нереалізований суперником пенальті наприкінці цієї ж 45-хвилинки дозволили Італії впоратися з Румунією.
Італія — Румунія 1:0
Гол: Бальданці, 25
На 45+3-й хвилині Мунтяну не реалізував пенальті (сейв Депланша)
Група С
Польща не втримала нічийного результату в матчі проти Грузії, пропустивши вирішальний гол у компенсований час.
Польща — Грузія 1:2
Голи: Калузіньскі, 73 (пен.) — Ломінадзе, 55, Гордезіані, 90+4
У паралельному протистоянні квартету Португалія й Франція не виявили сильнішого.
Португалія — Франція 0:0
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, Україна зустрінеться з Данією. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за Києвом.