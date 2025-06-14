U-21

Збірна України готується до матчу проти Фінляндії на Євро-2025.

Голкіпер збірної України U-21 Руслан Нещерет узяв участь у пресконференції, присвяченій матчу другого туру групового етапу Євро-2025 у Словаччині.

Завтра, 15 червня, українці в словацьких Кошицях протистоятимуть фінам. Протистояння розпочнеться о 19:00 за Києвом.

"Настрій перед матчем у нас гарний. Я вважаю, що ми маємо підходити до цієї гри саме з таким настроєм, тому що немає сенсу тримати образу на той результат, який був у першому поєдинку. Ми маємо на сто відсотків підготуватися до наступної зустрічі. А для досягнення кращого результату, вважаю, ми повинні переглянути ті помилки, яких ми припустилися. Усе це ми зробили на вчорашньому вечірньому перегляді. Поговорили про те, що відбулося. Думаю, що в завтрашньому матчі команда має викластися на всі сто відсотків і довести, що вона гідна перемоги.

Нам байдуже, на якому стадіоні грати, адже під час війни ми постійно грали за кордоном, на великій кількості різних арен. Це не так важливо. Важливо, щоб команда перемагала, і я би дуже хотів бачити наших уболівальників на трибунах", — цитує Нещерета офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, "синьо-жовті" стартували на чемпіонаті Європи поразкою від Данії. Фінляндія ж зіграла внічию з Нідерландами (2:2).