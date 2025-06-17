U-21

Португальці виграли свою групу, обійшовши французів за додатковими показниками.

У Словаччині завершилися перші два матчі третього туру групового етапу Євро-2025 (U-21).

Група С

Португалія розгромила Грузію, скориставшись раннім вилученням Лаші Одішарії.

Грузія — Португалія 0:4

Голи: Піньєйру, 24, Кенда, 62, Р. Гомеш, 87, Араужу, 90+5 (пен.)

Вилучення: Одішарія, 5

Три результативні дії Джауї Сіссе допомогли Франції розібратися з Польщею.

Франція — Польща 4:1

Голи: Зезе, 18, Сіссе, 19, 29, Аблін, 82 — Мосур, 61

Турнірна таблиця групи С:

Таким чином французи вийшли на переможця квартету D, а саме Данію, тоді як португальці можуть зустрітися з Україною. Українці мають набрати бодай один заліковий бал у завтрашньому (18.06) матчі проти Нідерландів для виходу до плей-оф турніру.