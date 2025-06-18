U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу Євро-2025 (U-21), що відбувся 18 червня 2025 року.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 (U-21) у Словаччині Україна поступилася Нідерландам.

Для виходу до 1/4 фіналу плей-оф турніру українцям вистачало й одного залікового бала, тоді як поразка призвела б до вильоту. Надії "синьо-жовтих" похитнулися ще в першому таймі, коли Лучано Валенте відкрив рахунок у матчі. Том ван Берген по перерві подвоїв перевагу "помаранчевих", на що номінальні гості так і не знайшли бодай якоїсь відповіді.

Нагадаємо, що Данія виграла групу D і вийшла на Францію, а Нідерландам протистоятиме Португалія.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди U-21 — Україна U-21 у третьому турі групового етапу Євро-2025:

Нідерланди U-21 — Україна U-21 2:0

Голи: Валенте, 34, ван Берген, 56



Нідерланди U-21: Руфс — Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен — Валенте (Регер, 73), Фламінго, Тейлор (Меєр, 90+1) — Мангуф (Поку, 73), ван Берген (Охіо, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79).



Україна U-21: Нещерет — Крупський (Козік, 74), Батагов, Михавко, Вівчаренко — Рубчинський (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцик, 74) — Брагару, Ванат (В’юнник, 65), Волошин (Квасниця, 81).



Попередження: Матсен, ван ден Берг — Вівчаренко, Очеретько

На 81-й хвилині був вилучений Юрі Регер (Нідерланди U-21) (грубе порушення).