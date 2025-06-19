U-21

Німці залишились на першій сходинці групи B, а команда Лі Карслі могла б і пролетіти повз плей-оф, якби Словенці скористались своїм шансом.

Груповий етап молодіжного чемпіонату Європи-2025 для збірної України в категорії U-21 добіг до завершення разом з подальшою участю на турнірі в Словаччині, але решта команд усе ще перебувала в боротьбі. Зокрема, навіть Англія з доробком у не найбільш притаманні для неї чотири бали після двох стартових турів у квартеті B могла наслідувати нашу долю, але для цього треба було стати свідками збігу цілого ряду обставин.

Команда Лі Карсі в останній ігровий день ще мала шанси обігнати Німеччину й очолити групу, але для цього їй треба було обіграти "Бундестім", які до цього очок не втрачали, і тоді б потенційні старання Словенії в паралельній зустрічі проти Чехії також не мали б жодного сенсу. У протилежному ж випадку, словенці були єдиними, хто міг обігнати "трьох левів", якщо б ті поступились, але при цьому "трикольоровим" треба було ще й покращити різницю голів.

Загалом, Англія могла почувати себе в певній безпеці, і це насправді зіграло з нею злий жарт. Німці взагалі вийшли грати відверто резервним складом, але якимось чином знайшли в собі мотивацію атакувати вже з перших хвилин і навіть забити надзвичайно швидкий гол на третій хвилині. Подачу Улльріха з лівого флангу на дальній бік штрафного Кнауфф завершив ударом у два дотики під ліву стійку.

Англійці спробували атакувати у відповідь, проте не мали просування м’яча у фінальній третині, а потім, уже посеред першого тайму, пропустили вдруге. Цього разу Кнауфф на 33 хвилині самостійно виконав подачу на дальню стійку, а Вайпер завершив головою. Загальний підсумок першого тайму для команди Карслі був простим — вона його повністю провалила.

А отже потрійна заміна поперерві й спроба врятувати гру, заваливши чужий штрафний майданчик подачами з флангів. І кілька з них дійсно завершувались небезпечними ударами Стенсфілда головою, але м’яч у ворота вперто не йшов. На відміну від епізоду на 76 хвилині, коли дриблінг Гатчінсона на лівому краю штрафного завершився прострілом на Скотта, якому залишалось влучити в порожні.

І незважаючи на те, що "Бундестім" у відповідь майже не атакували, "три леви" бодай до нічиєї так і не дістались. А Словенія тим часом так у цьому розіграші й не забила, тож Англія залишилась другою й гратиме далі проти Іспанії, а Німеччина зустрінеться з Італією.Англія U-21 —1:2Скотт, 76 — Кнауфф, 3, Вайпер, 33Бідл — Гіншелвуд, Кванса, Крессвелл, Ілінг-Джуніор (Нортонг-Каффі, 46) — Гатчінсон, Скотт, Андерсон (Мортон, 63) — Елліотт (Макейті, 46), Роу (Стенсфілд, 46), Нванері (Феллоуз, 63).Ернст — Баум (Коллінз, 88), Ерманн, Зіберт, Улльріх — Ваннер (Мартель, 88), Яндер, Рель (Небель, 77) — Тільманн, Вайпер (Аррей-Мбі, 85), Кнауфф (Трезольді, 77).Попередження: Скотт