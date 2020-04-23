Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков продолжает цикл материалов, посвященных первому розыгрышу FA Cup.

Предыдущие части:

- Часть I. Идея и формат турнира

- Часть II. Участники

В финальном матче дебютного Кубка Вызова ФА сошлись команды «Ройал Инжинирс» (Королевские Инженеры) и Уондерерз.

Королевские Инженеры (Royal Engineers)

Основанные в 1863 году, Королевские Инженеры были армейским клубом, представлявшим одноименный корпус Британской армии. Неудивительно, что все игроки команды имели военные звания и существенный опыт боевых действий в Индии, Южной Африке, а некоторые даже в Крымской войне.

Идея создания армейского клуба принадлежит полковнику Фрэнсису Мариндину. В последствии Мариндин станет заметной фигурой для английского футбола, занимая пост президента ФА с 1874 по 1890 годы. В этот период он также успешно зарекомендует себя как рефери и отсудит девять финалов Кубка ФА. Как главный судья, Мариндин имел репутацию строгого арбитра и был известен тем, что проводил разъяснительные беседы с командами о негласных правилах честной игры. Угодил Мариндин и в суддейский скандал (возможно, первый в истории): будучи ярым противником профессионализма в футболе, Мариндин был обвинен игроками Престона, в котором выступало множество легионеров из Шотландии, в предвзятости в финале проигранного ими Кубка ФА 1888 года против Вест Бромвич Альбион. В 1897 году Фрэнсис Мариндин станет рыцарем Британской Империи и сможет носить приставку «сэр».

В год первого розыгрыша Кубка ФА Мариндин был капитаном Королевских Инженеров. Вероятно, он был одним из первых, кто понял важность командных тренеровок с мячом, и периодически заставлял своих подопечных отрабатывать технику паса. При Мариндине дисциплина и организованность стали отличительной чертой игры Инженеров. Как позже отмечал лейтенант Ричард Рак, один из игроков команды: «Индивидуально мы часто уступали своим оппонентам, но вместе мы могли на равных сражаться с любой командой. Мы были настоящими братьями на поле».

Пожалуй, Фрэнсис Мариндин и был главной звездой команды на момент проведения финального матча Кубка ФА. В то же время, несколько игроков стартового состава Инженеров впоследствии сыграют за национальные сборные Англии и Шотландии. Вне футбольного поля представители Королевских Инженеров построят успешные военные карьеры, а Генри Ренни-Тальйор и Джордж Аддисон уже после военной службы присоединятся к известной пивной компании Гиннесс в качестве исполнительного директора и советника соответственно.

В первом раунде дебютного розыгрыша Кубка ФА Инженерам не пришлось ступать на поле, так как их соперники, Рейгейт Прайори (Reigate Priory F.C.), снялись с турнира. Далее следовала уверенная победа 5-0 над ФК Хитчин (Hitchin F.C.), который не смог найти достаточное количество игроков для матча и играл в восьмером, а в третьем раунде со счетом 3-0 был повержен Хэмпстед Хитенс (Hampstead Heathens F.C.). Наверное, наибольшие проблемы Инженерам доставил Кристал Пэлас (Crystal Palace F.C.), однако после нулевой ничьи в первом матче в переигровке Инженеры уверенно одержали верх со счетом 3-0.

В то время английские газеты еще не так активно и содержательно освещали футбольные соревнования, однако из архивных материалов следует, что Королевские Инженеры были безоговорочными фаворитами противостояния. И дело даже не столько в статистических показателях (11 забитых, 0 пропущенных мячей в четырех матчах турнира), сколько в стиле игры Инженеров. Спортивные обозреватели тех времен восхищались необычной комбинационной манерой игроков клуба: вместо стандартных для подавляющего большинства футбольных команд того времени сольных проходов, обилия дриблинга и длинных передач со своей половины поля, Инженеры пытались играть в мелкий и средний пас.

Уондерерз (Wanderers)

Основанный в 1859 году клуб изначально носил название «Форест», в честь школы, на поле которой команда проводила свои матчи. В какой-то момент затраты на содержание собственного поля стали отягощать бюджет клуба, а потому было принято решение арендовать поле под каждый конкретный матч. Таким образом, с 1863 года у команды не было постоянной локальной прописки, что и привело к смене названия на Уондерерз – «странники». Смена названия явно принесла удачу клубу: из 15-ти матчей в 1863-64 годах Уондерерз победили 12 раз (трижды завершив матч в ничью) с разницей голов 32-4.

В 1871 году главной звездой команды был... тогдашний секретарь ФА Чарльз Олкок, который и был главным организатором дебютного Кубка Вызова ФА! К слову, Чарльз Олкок со своим старшим братом Джоном были одними из основателей Уондерерз (Джон был первым капитаном команды и представлял клуб на учредительном собрании ФА в 1863 году, но к моменту проведения дебютного Кубка ФА уже завершил спортивную карьеру). Младший из Олкоков имел репутацию напористого форварда: нехватку технических навыков обращения с мячом он с лихвой компенсировал своими физическими данными и трудолюбием на поле, забивая практически в каждом матче своей команды.

В целом, у Уондерерз был добротный коллектив, а многие из игроков финального матча впоследствии представляли национальные сборные Англии и Шотландии по футболу (а некоторые и по крикету). Стоит также отметить, что так как костяк команды состоял из выпускников престижных английских школ, многие из игроков Уондерерз участвовавших в финале, были весьма успешными и вне футбольного поля. Так, Эдгар Лаббок впоследствии стал заместистелем главы Банка Англии, Альберт Мэйси-Томпсон – известным лондонским юристом, Эдвард Боуэн – директором-реформатором школы Хэрроу. А Уолпол Видал (пожалуй, самый техничный игрок Уондерерз того состава, не зря имевший прозвище «принц дриблинга») и вовсе после успешной футбольной каръеры стал приходским священником, начав свою службу в ныне всемирно известном городе Солсбери.

В отличие от Инженеров, путь Уондерерз по турниру был менее убедительным. Хэрроу Чэкерс (Harrow Chequers F.C.) снялись с соревнования еще до старта турнира, а потому Уондерерз начинали свой путь со второго раунда, где они одержали минимальную выездную победу над Клэпем Роверс (Clapham Rovers) со счетом 1-0. Матч третьего раунда против Кристал Пэлас закончился нулевой ничьей и обе команды шагнули в полуфинал. Там Уондерерз достался шотландский Куинз Парк (Queen's Park F.C.). В первом матче команды не выявили победителя (0-0), что означало необходимость переигровки. Поиск финансирования для повторной поездки в Лондон (а именно в столице, согласно регламенту турнира, должны были проходить полуфиналы и финал) не увенчался успехом для клуба из Глазго, а потому Куинз вынужден был сняться с турнира. Таким образом, Уондерерз оказались в финале, выиграв всего одну игру и забив лишь один гол.

Стадион и судьи

Финальный матч, как и оба полуфинала, проходил на лондонской арене под названием Кеннингтонский Овал (Kennington Oval). Учитывая низкую популярность футбола, отнюдь не удивительно, что Овал не был приспособлен к футбольным матчам и был сугубо ареной для крикета. К слову, проведение футбольных матчей на Овале стало возможным только благодаря тому, что незадолго до полуфинальных игр Чарльз Олкок стал секретарем Суррейского крикетного клуба, который выступал на арене.

Финал Кубка ФА на Кеннингтонском Овале посетило 2000 зрителей, что было меньше, чем на финале турнира Юдана в Шеффилде четырьмя годами ранее. Более того, на матчи по крикету посещаемость Овала была в разы выше и порой составляла до 20 000 зрителей. Помимо более высокой популярности крикета в аристократическом Лондоне, существенное влияние на низкую заполненность арены в финале Кубка ФА также оказала довольно высокая цена входного билета – 1 шиллинг (примерно 15 фунтов стерлингов сегодня), что было выше средней цены на матчи по крикету, а потому лишь представители высших слоев населения могли без зазрения совести позволить себе такую разовую роскошь.

Кеннингтонский Овал станет постоянным местом проведения последующих 20 финалов Кубка ФА (кроме розыгрыша сезона 1872-73), а также примет полтора десятка матчей национальной сборной Англии. Посещаемость футбольных матчей увеличится в десятки раз (почти 33 000 зрителей на финале Кубка ФА 1892 года), что станет причиной недовольства Суррейского крикетного клуба и его последующего запрета на проведение каких-либо матчей по футболу на газоне, изначально предназначенном для игры в крикет.

Главным арбитром финала был назначен Альфред Стэр, игравший в составе Аптон Парк, а также занимавший пост главного казначея ФА. Впоследствии Стэр еще три раза будет судить финалы Кубка ФА. Как и полагалось по регламенту, каждая из команд делегировала по одному судье, которые помогали главному рефери.

Также стоит отметить, что на финальной игре, как и на всем турнире, использовался мяч от компании Лиливайтс (Lillywhites). Основаны в 1863 году, Лиливайтс были семейным бизнесом и в основном занимались продукцией спортивной экипировки для игры в крикет. Также компания производила ряд мячей разного диаметра. Для первого Кубка ФА использовался мяч с незамысловатым названием «Lillywhite No. 5». Именно после турнира 5-ый размер футбольного мяча (8.66 дюйма или приблизительно 22 сантиметра в диаметре) стал общепринятым стандартом для всех футбольных игр. К слову, Лиливайтс и сегодня занимаются продажей спортивной экипировки.

Продолжение следует...