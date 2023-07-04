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Футболу стало дуже багато. Чи це тільки здається?

Коли Channel 4 отримав права на трансляцію Ліги націй у Великій Британії, вони покладали великі надії на цей турнір.

Розіграш у 2023 році досяг своєї кульмінації: у фіналі, що проходив в Роттердамі, у якому Іспанія та Хорватія не змогли відкрити рахунок за 120 хвилин. Один з акаунтів у Twitter Channel 4 назвав це "неймовірною грою".

Зрештою, все вирішувалось в серії пенальті. Було здивування, коли так багато людей, які мало зацікавлені у цьому новому трофеї, стежили за результатом.

Усе це не є прямою критикою формату Ліги Націй. У всякому разі, вирішальні етапи турніру заслуговують на більше висвітлення. Два цікавих півфінали та матч за третє місце за участю Італії та Нідерландів принесли 14 голів, але Channel 4 не показував жодну з цих ігор на безкоштовному телебаченні у Великобританії. Тільки фінал.

Однак вони транслювали два матчі Англії у відборі на чемпіонаті Європи. Голи були їхньою винагородою, коли Англія розважалася з суперником, хоча й у боротьбі з обмеженою конкуренцією. Мальта зазнала домашньої поразки з рахунком 0:4, а, незважаючи на відносно результативну нещодавню гру Північної Македонії, зокрема перемогу над Італією в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 року, вони не змогли уникнути поразки з рахунком 0:7 на Олд Траффорд.

Це був 11-ий місяць футболу поспіль, і навряд, що в майбутньому календар стане легшим.

Не так давно ФІФА підтвердила, що перший розширений клубний чемпіонат світу з 32 команд відбудеться у 2025 році в Сполучених Штатах. Вони вже розширили кількість учасників чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці з 32 команд до 48, і УЄФА робить те саме з Лігою чемпіонів — після наступного сезону вона матиме 36 клубів, порівняно з нинішніми 32, гратиметься по 10 ігор у першій фазі змагання, а не шість нинішніх.

Якщо для тих, хто дивиться гру по телевізору, здається, що футбол ніколи не припиняється, подумайте про тих, хто бере в цьому участь.

Капітан Хорватії Лука Модрич сподівався на трофей. 37-річний футболіст відіграв усі 120 хвилин у фіналі Ліги націй — через чотири дні після того, як грав 119 хвилин у півфінальному переможному матчі з голландцями.

По мірі того, як фінал затягувався, Модрич виглядав дедалі втомленішим. Його здатність стежити за м’ячем рідко знижувалася — він виконав 86% своїх передач — але те, чого не вистачало в його креативності, переміщення у простір з м’ячем і закриття суперників додавало неминучого відчуття, що ми спостерігаємо футбол, який витягує все до останньої унції від одного з найвидатніших гравців у цій грі.

Ці матчі в Роттердамі стали 69-м і 70-м матчами півзахисника Реала в сезоні за клуб і збірну.

Існує дискусія щодо того, чи зростаюче навантаження та збільшення матчів стає причиною більш частих і серйозних травм у футболістів. Однак менше обговорюється вплив на рівень продуктивності цих гравців — і, відповідно, рівень нашої зацікавленості перед екранами.

Вболівальники відмічали гравців клубів та країн, які не досягли своїх найкращих кондицій у сезоні. По-перше, Бразилія та Парі Сен-Жермен були позбавлені найкращої версії Неймара. Півзахисник збірної Франції Поль Погба постійно був відсутній або боровся з травмами, і безліч гравців Прем'єр -ліги, які побували на чемпіонаті світу в листопаді минулого року, здавалося, втомилися перед завершенням сезона.

Раніше цього року FIFPRO, глобальна профспілка, яка представляє професійних футболістів, опублікувала опитування 64 гравців після їхнього повернення з Катару-2022.

П'ятдесят три відсотки повідомили, що вони або були травмовані, або відчували, що ймовірність отримати травму до завершення сезону зросла. Трохи менше половини сказали, що відчувають "надзвичайну або підвищену фізичну втому", а кожен п’ятий відчував "надзвичайно високий рівень розумової та емоційної втоми". Наприклад, у 35-річного захисника Каміля Гліка було чотири дні між 90 хвилинами гри в 1/8 фіналу за участі Польщі проти Франції та 90 хвилинами за Беневенто в італійській Серії В.

#FIFPRO conducted a survey of players who played at the FIFA World Cup.



These are the headlines ⤵️

#AtTheLimit | @Football_BM pic.twitter.com/xbVKrudNMn — FIFPRO (@FIFPRO) March 9, 2023

"Мені подобаються швидкі, інтенсивні ігри. Ви також шукаєте якість, але ви можете отримати таку інтенсивність, лише коли гравці відчувають себе свіжими. Чим більше вони гратимуть, тим менше цього буде", – розповідає колишній вінгер збірної Англії, а нині телевізійний експерт Сью Сміт.

Про фінал Ліги націй, що відбувся минулого вікенду, Сміт каже: "Я застряг на перегляді матчу, тому що все явно йшло до пенальті. Тактично ви могли бачити, що команди добре організовані. Але не було нічого екстраординарного, що ви побачили б, якби вони грали раніше в сезоні або з більшою кількістю відпочинку. Була амбітність і брак динамізму — не тільки голів.

Як гравець я любив грати в матчах, але чим більше їх з’являється, чи це трохи не розмиває почуття? Немає такої інтенсивності, як після тижневого циклу. Гравці розбиті, і, навіть для великої гри, фізично ви втомилися, і ваше тіло не може досягти цього найвищого рівня продуктивності.

Деякі з моїх друзів просто люблять футбол; вони є власниками абонементів. Але навіть вони сказали, що зараз забагато футболу. Я ніколи не думав, що почую, що вони таке говорять".

Колишній менеджер Блекпула, Лестера і Крістал Пелас Ян Голлоуей, відомий своїми командами, які грають у "веселий" футбол, відчуває те саме.

"Чим більше футболу, тим більше вони будуть грати, тим більше якості ми втратимо", — каже Голлоуей.

"Я радий, що у нас все ще є всі змагання, але забагато чогось не завжди добре. Ви думаєте, що це може бути так, але це не так. Навіть з морозивом, якщо ви його забагато їсте, ви товстієте. Якщо ви розподіляєте речі рівно, я думаю, ви цінуєте їх більше".

Одним із аспектів, який добре підходить для Голлоуея, є конкуруючі управлінські ідеї: "Для мене цікавими є різні стилі. Я не хочу, щоб усі намагалися грати так само, як Пеп Гвардіола. Він геніальний. Манчестер Сіті може все. Але я не хочу, щоб ми всі грали однаково. Ми не можемо всі домінувати з м’ячем. Я дивився, як Манчестер Юнайтед грав з кимось минулого сезону, і я перемкнув (на інший канал). Я просто перестав дивитися. Я не витримав.

Футбол — це не наука, і ми намагаємося зробити її нею. Ви повинні керувати грою, коли ви попереду? Це неможливо. Є дві команди, і вони мають цілу лавку людей, яких вони можуть залучити. Ви повинні адаптуватися. Так, ви хочете ідентичність, але не можете всі вибрати одну ідентичність, інакше буде нудно.

Гвардіола, мабуть, найкращий зараз, але всі великі мали почуття турботи та об’єднання людей. Ось чому я люблю футбол. Маленький хитрий трюк — це не те, що мене вводить в оману. Йдеться про роботу в команді. Це змусити вашого найкращого гравця битися, а не просто стояти попереду і стогнати, якщо він не отримує м’яч правою частиною свого тіла".

Яскравість не обов’язково є синонімом з голами. Дві команди з рівними силами, які йдуть одна на одну з максимальними зусиллями у ключовому матчі, можуть бути такими ж захоплюючими, як і будь-яке свято голів. Одним із пам’ятних прикладів стала нульова нічия між Нідерландами та Італією у півфіналі Євро-2000, перш ніж апеннінська команда перемогла 3:1 по пенальті.

Плани розширити якомога більше турнірів випливають із бажання бачити захоплюючі ігри із найкращими гравцями та командами, які демонструватимуть свої найкращі якості. Здійснення таких бачень і уникнення розмивання важливого часу для відпочинку та відновлення сил можуть виявитися взаємовиключними.

"Академічна сторона показала, що перевантаженість розкладом, безперервна гра, насправді не сильно зменшила фізичну продуктивність гравців", — каже Дейв Керолан, керівник відділу продуктивності та здоров’я в клубі Championship Millwall. "Ми не бачимо, як гравці бігають менше, але ми, ймовірно, спостерігаємо, як вони знаходять здатність контролювати свій темп протягом ігор і сезонів. Вони знають, які результати їм знадобляться від гри до гри, місяць за місяцем. Вони також знають (для себе), коли вмикати повні потужності на різних періодах сезону — наприклад, наприкінці, коли ви намагаєтеся виграти ліги та кубки.

Тоді неакадемічна сторона — це те, з чим нам доводиться мати справу в клубах, де гравці менш готові. У них дуже мало часу для відновлення, що дозволяє їм постійно грати на своєму оптимальному стані. Для них, як для виконавців і спостерігачів, можливо, це зменшує цінність виступів.

Чого ми хочемо? Ми хочемо видовища, коли найкращі гравці грають у оптимальних кондиціях. Це важко, коли вони грають понад 60 ігор за сезон".

Відомо, що пауза в 72 години або менше між іграми підвищує ризик травм. З будь-якими хитрощами виникає ймовірність того, що гравець не виступатиме нижче своїх найкращих результатів.

Збалансованість у Міллволлі ілюструється тим фактом, що двоє представників їхніх команд, нападник Вельсу Том Бредшоу та вінгер збірної Північної Ірландії Джордж Севілл, завершили свої червневі міжнародні табори, зігравши у кваліфікації Євро. Більшість гравців клубу, чиї літні канікули почалися після фінального матчу проти Блекберн Роверс 8 травня, повернулися, щоб розпочати передсезонну підготовку.

Бредшоу та Севіллу, як гравцям національних збірних, буде дозволено пізніше повернутися до клубних обов’язків, але їхня перерва, швидше за все, все одно буде коротшою, ніж у їхніх гравших за свої збірні колег, і через це їхня передсезонна підготовка до 46-матчевої кампанії в Чемпіоншипі не буде ідеальною.

"Передсезоння — це не лише важлива тактико-технічна робота", — каже Каролан. "Ми також тренуємося дещо інакше, ніж протягом сезону, і велика частина цієї роботи спрямована на підвищення міцності та спроможності, щоб гравці могли впоратися з сезоном із 50 ігор.

Якщо у нас не буде шансу зробити це, ми бачимо ймовірність того, що гравці отримають частіші, але менш серйозні травми. Ці невеликі клопоти не тільки заважають гравцеві, але й перешкоджають роботі команди. Багато гравців пропустять частину цієї роботи".

За кілька годин після завершення фіналу Ліги націй у неділю пізно ввечері команда Чемпіоншипу Вотфорд підтвердила в соціальних мережах, що їхні гравці повернулися, щоб розпочати передсезонну підготовку. Бернлі вже розпочав свою підготовку на п’ять днів раніше, провівши "передсезонний" тренувальний збір у Португалії, незважаючи на те, що їхній сезон фактично розпочнеться на тиждень пізніше, ніж Вотфорда та решти клубів EFL, враховуючи, що вони повернулися в Прем’єр-лігу.

Pre-season prep in progress 🏃 pic.twitter.com/GhRPWr4y5B — Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) June 6, 2023

Дострокове повернення можна розглядати як хороший PR-хід. Клуби хочуть виглядати добре для своїх вболівальників, і сприйняття говорить про те, що раніше братися за роботу і працювати довше означає кращі результати.

Це, безсумнівно, може допомогти на старті сезона, хоча ці команди можуть бути вразливими під час довготривалих перегонів, коли бак майже порожній.

"Я вважаю, що гравці міжнародних збірних просто божевільні", — каже Ештон. "Гравці завершили (клубний сезон) два-три тижні тому, тому вони перебувають у спаді. Потім ви повертаєте їх назад, і вони мають ще один цикл спаду, перш ніж повернуться на свій передсезонний етап. Гравці все одно будуть грати, і вони захочуть грати. Але те, що вони будуть демонструвати — і його якість — впаде. Нам вже не вистачає цієї якості, і ви це бачите, особливо у великих іграх".

Найкраще місце для завершення може бути щодо історії з Джеком Грілішем.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Англії є втіленням футбольних активностей нині. Він "магнетичний" персонаж, як на полі, так і поза ним. І його вихід на фінальні 32 хвилини того поєдинку в Північній Македонії заперечував відчуття завершення сезону, як і виступ Англії загалом.

Якщо ви були фанатом Англії, ви, безсумнівно, отримали задоволення.

У випадку з Грілішем йому, можливо, допомогло те, що він зіграв лише 3486 хвилин у клубному футболі в сезоні-2022/23. Це еквівалентно менш ніж 39 іграм, тоді як Сіті зіграв 61 раз у своїй відзначеній треблом переможній кампанії, включаючи Суперкубок Англії. Великий бюджет дійсно дає вам багато варіантів ротації.

"Скажу чесно, минулий тиждень був найкращим у моєму житті", — сказав Гріліш Channel 4. "Це було неймовірно, і я знаю, що деякі люди мали щось сказати про моє святкування. Але ви повинні пам’ятати, що святкувала вся команда — це був не тільки я.

Минулого року я був на підготовці до сезону 11 липня. Зараз 19 червня. Я граю майже 12 місяців. Отже, дайте нам невеличку перерву, що скажете?".

За матеріалами The Athletic