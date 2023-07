Коли Channel 4 отримав права на трансляцію Ліги націй у Великій Британії, вони покладали великі надії на цей турнір.

Розіграш у 2023 році досяг своєї кульмінації: у фіналі, що проходив в Роттердамі, у якому Іспанія та Хорватія не змогли відкрити рахунок за 120 хвилин. Один з акаунтів у Twitter Channel 4 назвав це "неймовірною грою".

Зрештою, все вирішувалось в серії пенальті. Було здивування, коли так багато людей, які мало зацікавлені у цьому новому трофеї, стежили за результатом.

Усе це не є прямою критикою формату Ліги Націй. У всякому разі, вирішальні етапи турніру заслуговують на більше висвітлення. Два цікавих півфінали та матч за третє місце за участю Італії та Нідерландів принесли 14 голів, але Channel 4 не показував жодну з цих ігор на безкоштовному телебаченні у Великобританії. Тільки фінал.

Однак вони транслювали два матчі Англії у відборі на чемпіонаті Європи. Голи були їхньою винагородою, коли Англія розважалася з суперником, хоча й у боротьбі з обмеженою конкуренцією. Мальта зазнала домашньої поразки з рахунком 0:4, а, незважаючи на відносно результативну нещодавню гру Північної Македонії, зокрема перемогу над Італією в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 року, вони не змогли уникнути поразки з рахунком 0:7 на Олд Траффорд.

FULL TIME: @England 7 (Seven!) -0 North Macedonia What a night for Southgate's side 👏

Це був 11-ий місяць футболу поспіль, і навряд, що в майбутньому календар стане легшим.

Не так давно ФІФА підтвердила, що перший розширений клубний чемпіонат світу з 32 команд відбудеться у 2025 році в Сполучених Штатах. Вони вже розширили кількість учасників чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці з 32 команд до 48, і УЄФА робить те саме з Лігою чемпіонів — після наступного сезону вона матиме 36 клубів, порівняно з нинішніми 32, гратиметься по 10 ігор у першій фазі змагання, а не шість нинішніх.

Якщо для тих, хто дивиться гру по телевізору, здається, що футбол ніколи не припиняється, подумайте про тих, хто бере в цьому участь.

Капітан Хорватії Лука Модрич сподівався на трофей. 37-річний футболіст відіграв усі 120 хвилин у фіналі Ліги націй — через чотири дні після того, як грав 119 хвилин у півфінальному переможному матчі з голландцями.

По мірі того, як фінал затягувався, Модрич виглядав дедалі втомленішим. Його здатність стежити за м’ячем рідко знижувалася — він виконав 86% своїх передач — але те, чого не вистачало в його креативності, переміщення у простір з м’ячем і закриття суперників додавало неминучого відчуття, що ми спостерігаємо футбол, який витягує все до останньої унції від одного з найвидатніших гравців у цій грі.

Ці матчі в Роттердамі стали 69-м і 70-м матчами півзахисника Реала в сезоні за клуб і збірну.

Існує дискусія щодо того, чи зростаюче навантаження та збільшення матчів стає причиною більш частих і серйозних травм у футболістів. Однак менше обговорюється вплив на рівень продуктивності цих гравців — і, відповідно, рівень нашої зацікавленості перед екранами.

Вболівальники відмічали гравців клубів та країн, які не досягли своїх найкращих кондицій у сезоні. По-перше, Бразилія та Парі Сен-Жермен були позбавлені найкращої версії Неймара. Півзахисник збірної Франції Поль Погба постійно був відсутній або боровся з травмами, і безліч гравців Прем'єр -ліги, які побували на чемпіонаті світу в листопаді минулого року, здавалося, втомилися перед завершенням сезона.

Раніше цього року FIFPRO, глобальна профспілка, яка представляє професійних футболістів, опублікувала опитування 64 гравців після їхнього повернення з Катару-2022.

П'ятдесят три відсотки повідомили, що вони або були травмовані, або відчували, що ймовірність отримати травму до завершення сезону зросла. Трохи менше половини сказали, що відчувають "надзвичайну або підвищену фізичну втому", а кожен п’ятий відчував "надзвичайно високий рівень розумової та емоційної втоми". Наприклад, у 35-річного захисника Каміля Гліка було чотири дні між 90 хвилинами гри в 1/8 фіналу за участі Польщі проти Франції та 90 хвилинами за Беневенто в італійській Серії В.

#FIFPRO conducted a survey of players who played at the FIFA World Cup.



These are the headlines ⤵️

#AtTheLimit | @Football_BM