Цікава історія з Нідерландів.

Він провів понад рік за високими 6-метровими стінами в’язниці Мідделбург, що розташована в регіоні Зеландія (або Морська земля) на південному заході Нідерландів, неподалік Північного моря.

До суду в Бреді — понад година їзди, і, відверто кажучи, Ронні Стам не хотів там бути. "Поїздки з в’язниці до суду у фургоні — це пекло", — сказав він судді під час останнього засідання чотири місяці тому. Тоді ж він заявив, що більше не з’являтиметься особисто.

Тож цього вівторка вирок зачитали без нього: колишній футболіст Прем’єр-ліги залишався у своїй камері, за 100 кілометрів від зали суду, коли його засудили до семи років ув’язнення за участь у міжнародній операції з контрабанди наркотиків. У Нідерландах підсудні іноді можуть самі вирішувати, чи бути присутніми на засіданні.

Стам, колишній чемпіон Нідерландів, який грав три сезони в Англії за Віган Атлетік, був звинувачений в участі в злочинному угрупованні, яке готувало контрабанду понад двох тонн (2 217 кг) кокаїну вартістю €41,5 млн на чорному ринку.

Суддя виправдав його за двома найсерйознішими епізодами, але визнав винним у перевезенні 724 кг кокаїну. За словами прокурорів, він був "не лише великим футболістом, а й великою фігурою в наркосвіті" та винний у:

ввезенні 20 кг кокаїну до Нідерландів;

змові з метою ввезення 700 кг кокаїну з Чилі;

відмиванні €2,6 млн;

плануванні експорту 4 кг кокаїну з Бразилії та 5 кг МДМА з Парижа;

зберіганні 18 літрів закису азоту ("веселого газу"), знайденого під час обшуку в його домі в Ейндговені.



Що може заманити колишнього футболіста, який провів 14 років у професійному спорті в Нідерландах, Англії та Бельгії, у світ великої злочинності? У цьому випадку, за версією прокуратури, це була суміш відчаю, жадібності та прагнення поваги.

На попередньому засіданні обвинувачення назвало Стама одним із "великих гравців" нідерландського кримінального світу й просило для нього 13 років ув’язнення. "Смішна вимога", — відповів тоді Стам. — "І все через те, що я добре грав у футбол?"

Стам виступав за Віган під керівництвом Роберто Мартінеса у найуспішніший період в історії клубу — коли команда обіграла Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії 2013 року.

Він пропустив той матч через перелом ноги, отриманий у попередній грі, і тоді багато хто щиро співчував футболісту, який допоміг команді Стіва Макларена Твенте стати чемпіоном Нідерландів у сезоні-2009/10.

Після арешту 10 червня минулого року почала вимальовуватися картина життя чоловіка, у якого проблеми накопичилися одразу на кількох фронтах. Як розповіли в суді, Стам мав ігрову залежність, підсів на закис азоту та заліз у великі борги, поставивши себе під загрозу через борги "не тим людям".

За словами самого Стама, представники кримінальних угруповань знайшли його навіть після того, як він переїхав зі свого рідного міста до Ейндговена, за 65 кілометрів. Він стверджував, що у його будинок стріляли та приходили навіть на матч молодіжної команди ПСВ, де грав його син.

"Вони погрожували мені просто біля поля під час гри мого сина, — сказав він у суді. — А в мій будинок кинули гранату".

Минуло дев’ять років відтоді, як Стам провів свій останній професійний матч, але, коли цього року його доставили з камери до зали суду, він все ще був у непоганій формі.

За Віган він зіграв 73 матчі, після чого перейшов до бельгійського Стандарда, а згодом повернувся на батьківщину, щоб знову виступати за Бреду — клуб, де розпочав свою 14-річну кар’єру.

У 2010 році його викликали до збірної Нідерландів на матч проти України — лише за кілька тижнів після того, як команда Робіна ван Персі, Ар’єна Роббена, Веслі Снейдера та інших зіграла у фіналі чемпіонату світу проти Іспанії. Стам змушений був відмовитися через травму і більше викликів не отримував.

Через п’ятнадцять років його колись світле хвилясте волосся, яке ледь утримував обруч, стало коротким і сивим. Стоячи у залі суду в джинсах і кросівках, він уважно слухав виклад звинувачення та заповнював нотатками кілька сторінок блокнота формату А4.

Коли настала його черга виступити, він розповів, що його діти не можуть спати, бо дуже переживають через можливість того, що батько проведе у в’язниці багато років.

Чому ж він, запитали його, не пам’ятає певних деталей щодо звинувачень у наркоторгівлі? "Деякі речі були шість років тому, — пояснив він. — Я багато сидів на “балонах” (закис азоту), і не все пам’ятаю точно. Не хочу сказати щось неправильне".

Спочатку Стам намагався говорити якомога менше, пояснюючи це турботою про власну безпеку та безпеку дітей. У інші моменти його адвокат Мішель ван Стратум змушений був буквально "тягнути його за вуха", щоб він не сказав зайвого.

У будь-якому випадку, Стам почав розповідати лише після гарантії, що розмову не записуватимуть і не оприлюднять. "Коли твій голос потрапляє в інтернет, він там залишається назавжди", — пояснив Ван Стратум.

Переконавшись, що запису не буде, Стам зізнався: так, він брав участь у плані з контрабанди 20 кілограмів кокаїну з Бразилії до німецького Франкфурта. Його винагорода, за словами Стама, становила "суму, еквівалентну одному кілограму". Але, наголошував він, цим його участь і обмежувалася.

"Я не якийсь великий гравець у світі наркотиків, — сказав Стам. — Було нерозумно зв’язуватися з цими хлопцями. Але я не мав жодного стосунку до тих великих партій кокаїну і до налагодження контрабандних каналів. Це все вони, і мене до цього не допускали".

Він заперечив решту обвинувачень або наполягав, що докази є хибними, зокрема групові чати, які виявили слідчі, перехопивши понад шість місяців повідомлень на зашифрованих телефонах — улюбленому способі спілкування організованих злочинців.

Як повідомив суду прокурор, у цих розмовах ватажки обговорювали розподіл наркотиків, курси валют і рух готівки, а також пересилали фото блоків кокаїну та пачок грошей, стягнутих гумками.

Стам пояснював, що це було лише позерство та хвастощі з його боку, спроба виглядати жорстким, хоча насправді він і не збирався нічого робити. "У порівнянні з великими гравцями я на самому дні".

Однак виникало очевидне питання: якщо це все нісенітниця та порожні слова, то навіщо було користуватися чотирма обліковками в зашифрованих месенджерах?

"У жорстокому світі наркобізнесу це так не працює, — заявив у суді прокурор Марсел Кіккерт. — Неправдоподібно, щоб підозрюваний постійно і всіх без винятку обманював".

За словами Кіккерта, правда полягає в тому, що Стам був глибоко занурений у кримінальне середовище та був впливовим і активним учасником торгівлі кокаїном. Один із великих гравців? Безперечно. "Ми не говоримо тут про дрібних хлопців. Дрібні хлопці не мають сотень кілограмів кокаїну, готових до відправки з Південної Америки до Нідерландів".

Ще одна тривожна тема для голландського футболу полягає в тому, що справа Стама спливла слідом за гучним процесом Квінсі Промеса, колишнього вінгера «Аякса», якого визнали винним у масштабній контрабанді кокаїну.

Промес, який 50 разів виходив на поле у складі збірної Нідерландів, у лютому 2024 року отримав шість років в’язниці за спробу ввезти до країни з Бельгії 1 363 кг кокаїну на суму близько £65 млн.

33-річний футболіст, який раніше був засуджений до 18 місяців за напад з ножем на свого кузена, у червні був екстрадований з Дубая та вже подав апеляцію на вирок.

У справах фігурують астрономічні цифри. У випадку зі Стамом суд також постановив, що він має повернути майже €1,7 млн незаконно отриманих прибутків.

Кіккерт зазначив, що це була особливо велика сума, але вона могла бути ще більшою. "Якщо подивитися на окремі суми, які обговорювалися в зашифрованих чатах, і на величезні обсяги кокаїну, то, ймовірно, ми бачимо лише верхівку айсберга".

Суду повідомили, що слідчі конфіскували три будинки, що належали Стаму, кілька банківських рахунків, €100 000 готівкою, шість дизайнерських годинників, ювелірні вироби, Porsche Cayenne, кемпер, яхту та тренажерне обладнання.

І це був не перший випадок, коли родина Стамів — яка не має стосунку до колишнього захисника Манчестер Юнайтед Япа Стама — опинялася в центрі судових розглядів.

Ще у 2016 році батькам Ронні пред’явили обвинувачення у відмиванні грошей після того, як поліція під час обшуку виявила за холодильником у пластиковому пакеті €40 000. Також вилучили BMW X5 вартістю €50 000, за який було заплачено готівкою. Подружжя виправдали, оскільки вони стверджували, що гроші отримали від сина — з доходів, зароблених у футболі.

А в березні минулого року старший брат Ронні, Руді, отримав чотири з половиною роки ув’язнення за участь разом із шістьма іншими особами у великомасштабному ввезенні кокаїну з Південної Америки.

43-річному Руді також мали висунути два обвинувачення у справі, пов’язаній з тими ж наркотиками, що й у його молодшого брата. Але він не з’явився ні на оголошення вироку, ні на попередні засідання: суду повідомили, що він утік до Дубая і перебуває в розшуку.

Заочно Руді засудили до трьох з половиною років ув’язнення. Його адвокат, Йоріс Керсемаекерс, у квітні заявив, що Руді обрав сім’ю, а не ризик суворого вироку, який, на його думку, був надмірним. "Руді — не Тоні Монтана і не Пабло Ескобар", — підкреслив захисник.

Втім, у суді стверджували, що Руді нібито придбав будинок у Дубаї для Ронні, щоб той приєднався до нього. План так і не зрушив з місця: Ронні відмовили в заставі та залишили під вартою, оскільки влада Нідерландів вважала його ризиком для втечі.

Суду також повідомили, що в поліцейських матеріалах є дані про причетність братів до вогнепальної зброї. За цим напрямком справа не отримала розвитку, але, за словами обвинувачення, це вписується в картину двох досвідчених злочинців.

Інакше кажучи, з часів, коли Стам здобував репутацію надійного та стабільного гравця в Прем’єр-лізі, змінилося дуже багато.

У Вігані його пам’ятають як переважно тихого, простого та зовсім не схожого на людину, здатну на серйозні злочини. Наприклад, одного разу він дізнався, що журналіст Wigan Observer Пол Кендрік створив благодійний фонд Joseph’s Goal на ім’я свого сина, який має рідкісне генетичне захворювання NKH. Коли Стаму пояснили, що фонд збирає гроші на пошук ліків, він просто витягнув з кишені жменю банкнот — без показухи, щиро, — передав їх і запитав, чи може ще чимось допомогти.

Зовсім інша картина була у вівторок у суді Бреди, коли суддя назвав свідчення Стама малоймовірними за кількома пунктами.

Стама виправдали у справі про підготовку до ввезення 893 кг кокаїну з Коста-Рики у грудні 2020 року. Так само не було доведено і звинувачення у зберіганні 600 кг кокаїну у лютому 2021-го.

Втім, суддя охарактеризував братів Стам як "ланку у масштабній міжнародній торгівлі важкими наркотиками".

Він додав: "Їх цікавило лише заробляння великих грошей. Ця діяльність має серйозні наслідки, і саме тому покарання має бути тривалим".

Стам просив суд врахувати медійний розголос справи та його вплив на сім’ю, і через це проявити до нього поблажливість. Але суд відхилив це прохання.

У Нідерландах у більшості випадків журналісти не публікують прізвище підсудного та його фото (хоча Промеса, як більш відому постать, це правило не захистило). Тож у власній країні справу Стама подають як "Ронні S", а у газетних світлинах він у футбольній формі, але з розмитим обличчям. Утім, усі чудово розуміють, про кого йдеться, стежачи за матеріалами BN DeStem, Omroep Brabant та інших нідерландських медіа.

А що далі? "Ви більше не побачите Ронні у суді, — сказав його адвокат. — Він зробив висновки".

The Athletic