Хто може розкритися в поточній кампанії.

Новий сезон англійської Прем’єр-ліги — це завжди шанс для юних гравців заявити про себе та вийти на перші шпальти. Під час літніх зборів англійських клубів саме молодь часто привертала увагу. Так, 15-річний хавбек Арсенала Макс Довман і 16-річний вінгер Ліверпуля Ріо Нгумоа вже встигли вразити публіку. І це лише початок.

Арсенал: Макс Довман

У лондонців і так чимало перспективних футболістів: 18-річні Майлз Льюїс-Скеллі та Ітан Нванері минулого сезону справили серйозне враження і вже підписали нові контракти. Але нове ім’я, яке все частіше звучить серед фанатів "канонірів", — це Макс Довман. Минулого року він ще не міг виступати за першу команду через вік, хоча регулярно тренувався з командою Мікеля Артети. А вже цього літа 15-річний атакувальний півзахисник блиснув у товариських матчах проти Мілана, Ньюкасла та Вільярреала. Після одного з матчів, де Довман заробив пенальті, Артета зізнався: "Те, як він впливає на гру, як ефективно діє в кожній атаці — це неймовірно. Він заслуговує на шанс. Якщо продовжить у такому дусі, подивимось, що буде далі".

Брайтон: Стефанос Цімас

Перед грецьким нападником стоїть завдання не з простих: зробити такий же стрибок, як і тренер Фабіан Гюрцелер, що з німецької Другої Бундесліги перебрався у Прем’єр-лігу. У Нюрнберзі 19-річний форвард зарекомендував себе талановитим бомбардиром, і тепер у Брайтоні чекають, чи зможе він підтвердити свій рівень в АПЛ. У клубі вірять у нього: на трансфер витратили понад £20 мільйонів, а також віддали символічний дев’ятий номер, який належав Жоао Педро до його переходу в Челсі. Очікування високі, та й "чайки" рідко помиляються з підписаннями.

Челсі: Андрей Сантос

У терпінні цьому бразильцю не відмовиш. Два роки тому він перейшов із Васко да Гама, і лише зараз 21-річний хавбек нарешті отримує шанс закріпитися в основі Челсі. З першого дня у клубі високо оцінювали його талант, але вирішили не поспішати. Невдала оренда у Ноттінгем Форест (усього 96 хвилин на полі) змінилася півтора роками в Страсбурзі, де Сантос перетворився на одного з найкращих півзахисників Ліги 1.

Тепер він у заявці Енцо Марески й уже показав свій рівень на Клубному чемпіонаті світу, де відіграв чотири матчі. У сезоні він може стати ключовою підстраховкою для Кайседо, Лавії та Фернандеса. Так, доведеться ще вивчати філософію нового тренера, але насичений календар, з Лігою чемпіонів, дасть йому чимало шансів закріпитися в складі.

Ліверпуль: Ріо Нгумоа

Йому ще немає 17, але це не завадило стати головною сенсацією передсезонки. Арне Слот уже оцінив його техніку та креативність, а клуб прагне показати, що в юного вінгера є шлях у першу команду після гучного переходу з Челсі минулого літа. Конкуренція попереду колосальна, але ситуація змінилася після відходу Луїса Діаса в Баварію. Звільнене місце має закрити Коді Гакпо, але Нгумоа дихає йому в потилицю. Фініш минулого сезону в U-21 був потужним, а тепер він отримує додатковий час із головною командою. Якщо продовжить у такому темпі, цей сезон може стати для нього проривним.

Манчестер Сіті: Оскар Бобб

Якби не перелом ноги в серпні минулого року, норвезький вінгер вже, ймовірно, перестав би вважатися "талантом на майбутнє" і став повноцінним гравцем ротації Пепа Гвардіоли. Перед травмою він провів вражаючу передсезонку, забив у матчі за Суперкубок і був готовий виборювати місце у складі.

У дебютному сезоні-2023/24 Бобб зіграв 26 матчів, відзначившись п’ятьма результативними діями. Він швидкий, технічний, добре читає гру і може обіграти суперника один в один. Тепер, коли Савіньйо та Жеремі Доку ще не довели свою стабільність, для Бобба з’являється вікно можливостей, щоб остаточно закріпити за собою правий фланг атаки.

Манчестер Юнайтед: Айден Хевен

У передсезонних матчах саме Хевен, а не Люк Шоу, провів найбільше часу в ролі лівого центрального захисника. І тепер очікується, що 18-річний футболіст стане частим гравцем основи в новому сезоні. Рубен Аморім високо цінує його спокій, техніку та відданість після серйозної травми гомілкостопа, отриманої в березні. "Саме таких гравців нам потрібно більше. Він проявив і якість, і характер після важкого ушкодження", — сказав наставник.

Ньюкасл Юнайтед: Вілл Осула

Датчанин уже виходив у Прем’єр-лізі 14 разів минулого сезону й навіть забив, але ще жодного разу не починав матч у старті "сорок". Цього літа все може змінитися. У перших товариських зустрічах він грав більше за всіх, адже після відходу Каллума Вілсона та відсутності Ісака на зборі у Едді Гау був дефіцит нападників. Якщо клуб терміново не підпише новачка, Осулу має всі шанси бути основним.

Він високий, швидкий і добре б'є обома ногами, але ще "сирий" у завершенні атак. Саме тому цей сезон може стати для нього моментом істини — шансом довести, що він здатний бути стабільним бомбардиром.

Ноттінгем Форест: Жаїр Кунья

Форест і без того має талановитих центрбеків, зокрема Зака Ебботта, який також стукає у двері першої команди. Але літнє підписання з Ботафого привнесло в клуб ще одну велику надію. 20-річний Жаїр Кунья приїхав із репутацією одного з найперспективніших захисників Бразилії — і вже починає це підтверджувати.

Його зріст 197 см одразу впадає в око, та попри габарити він мобільний і впевнено працює з м’ячем. Поки що більше виходив правим захисником у товариських матчах, але виглядав надійно. Пробитися в центр буде непросто: там є непорушні Мурільйо та Міленкович. Проте європейський сезон гарантує ротацію, і в схемі з трьома захисниками Кунья точно отримає свій шанс.

Сандерленд: Кріс Рігг

Для вболівальників "чорних котів" він давно не новачок — ще у 2023 році Рігг дебютував у першій команді, будучи лише 15-річним школярем. Але тепер, після виходу Сандерленда в АПЛ, у хавбека з’явилася нова сцена та набагато ширша аудиторія.

У його грі є все потроху: техніка, бачення поля, баланс і навіть агресивність. До цього додається й фізична міць, яка поступово наростає — у липні Ріггу виповнилося лише 18. Попри конкуренцію у центрі поля після літніх підписань, головний тренер протягом року співпраці не раз підкреслював його зрілість. У Чемпіоншипі Рігг виглядав як готовий гравець високого рівня, тож у Прем’єр-лізі він навряд чи розгубиться, коли отримає свій шанс.

Тоттенгем: Лука Вушкович

У "шпор" зараз ціла плеяда молодих талантів. Минулого сезону вибухнув Лукас Бергвалль, помітний внесок зробили й Арчі Грей, Вілсон Одобер та Матіс Тель, які допомогли виграти Лігу Європи. Але найбільшою надією може стати саме Лука Вушкович.

Хорват підписав контракт із Тоттенгемом ще у 2023-му, а офіційно приєднався влітку цього року, щойно відсвяткувавши 18-річчя. Потужний центрбек із зростом 193 см домінує в повітрі й навіть забив сім голів у чемпіонаті Бельгії, граючи в оренді за Вестерло. При цьому він не лише оборонець: Вушкович має швидкість і любить підключатися в атаку, нагадуючи стиль партнера Мікі ван де Вена.

Утвердитися в основній парі центрбеків із ван де Веном та Крістіаном Ромеро буде непросто. Проте Томас Франк, який прагне боротися на чотирьох фронтах, уже дав зрозуміти: молодий хорват отримає свої шанси в кубкових турнірах і може поступово скласти конкуренцію досвідченим партнерам.

The Athletic