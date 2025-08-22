Чтиво

Розповідаємо, як єгиптянин працює над собою.

За кілька місяців до свого 30-річчя Мохамед Салах в інтерв’ю зізнався, що не надає віку великого значення.

"Я не думав про те, що скоро мені буде 30, — казав він Four Four Two. — Я питав інших гравців, і вони відповідали, що після тридцяти це вже інше відчуття. Але я почуваюся чудово. Насолоджуюся життям, футболом — і зовсім неважливо, скільки тобі років".

Минулого сезону він підтвердив свої слова результатами: Салах став найкращим бомбардиром Прем’єр-ліги (29 голів) і водночас найкращим асистентом (18 передач). У червні йому виповнилося 33, але саме його гра стала одним із ключових факторів перемоги Ліверпуля в АПЛ.

Ці виступи забезпечили йому новий дворічний контракт — попри те, що власники клубу Fenway Sports Group зазвичай неохоче дають тривалі угоди футболістам за тридцять. А також — беззастережну повагу колег. Через чотири дні після дебютного гола в новому сезоні проти Борнмута, Салах став першим гравцем в історії, який тричі виграв нагороду PFA Players’ Player of the Year — приз, який вручається за підсумками голосуванням футболістів.

"Те, що Мо робить з року в рік — це божевілля. Це вражає до нестями", — сказав на Sky Sports його колишній партнер Даніель Старрідж. А екс-захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер назвав минулий сезон "одним із найкращих усіх часів", поставивши Салаха в історичному рейтингу нападників ліги одразу після Тьєррі Анрі.

У той час як більшість зірок у цьому віці вже починають знижувати оберти, Салах, навпаки, натиснув на педаль і вийшов на новий рівень.

У Ромі, куди він перейшов на постійній основі з Челсі у 2016-му після вдалої оренди, Салах почав вдосконалювати підхід до підготовки та відновлення — те, що згодом стало фундаментом його успіху.

В інтерв’ю L’Equipe у 2022 році він зізнався, що саме в Італії почав "шукати ті дрібниці", які допомагають правильно відновлюватися і відчувати тонус від матчу до матчу. Тоді ж він купив кардіо- та силові тренажери й облаштував власне тренувальне поле в саду, де з персональним тренером працював над ударами.

У книзі Chasing Salah автор Саймон Г’юз описує виснажливий передсезонний збір у французькому Евіані в 2018 році, який проводив Юрген Клопп. Тоді, коли клубні масажисти й фізіотерапевти працювали без упину з футболістами, що страждали від перевтоми й мікротравм, єдиними запитами Салаха були пов’язані з підготовкою тіла — щоб бути готовим до навантажень наступного дня. Один із людей, що займався його відновленням, сказав у книзі: "Він машина… він феномен".

Хоча у футболістів було по три тренування щодня, Салах починав і завершував день у тренажерці, розвиваючи звичку, що з’явилася ще в Челсі. Він ходив у зал із підліткового віку, але саме в Лондоні тренування стали для нього і місцем прогресу, і своєрідним прихистком. "Я ходив туди щодня, бо знав, що не буду грати", — згадував він у розмові з GQ у 2022 році. Тоді ж він відчував, що більшість партнерів у Челсі були фізично міцнішими, і розумів: щоб вижити в Прем’єр-лізі, до швидкості потрібно додати силу.

Коли Салах повернувся в Англію у 2017-му, робота в тренажерному залі вже була невід’ємною частиною його життя — як у клубі, так і поза ним. У Chasing Salah Г’юз описує, як інші гравці Ліверпуля, приїжджаючи раніше на базу, коротали час за більярдом, тоді як Мо йшов у спортзал, працюючи над м’язами корпусу та ротаційною стабільністю.

Його рельєфний прес, яким так захоплюються, — радше побічний продукт правильного харчування та генетики. Куди важливішим є глибинна стабільність корпусу та здатність скручувати тіло на високій швидкості — саме це й дозволяє йому залишатися настільки ефективним.

"Він працює над ротаційною силою, бо визначив це як ключовий елемент своєї гри", — каже доктор Бен Розенблатт, який сім років був головним фахівцем із фізичної підготовки чоловічої збірної Англії, а потім заснував 292 Performance, де допомагає "високопродуктивним" спортсменам зі своєю командою підтримки. "Для Салаха це означає вміти відтягувати суперників і маневрувати в обмеженому просторі".

За словами Розенблатта, акцент на ротаційній силі пов’язаний із знанням власного тіла та того, що йому потрібно, щоб залишатися стійким до навантажень елітного футболу.

"Можливо, його травми підказали йому: ‘Потрібно мати сильний корпус і бути потужним у ротаційних рухах’", — додає фахівець. — "Він визначив, що це важливо і для його гри, і для історії травм, і постійно працює над цим. Це один із ключів до того, щоб гравці залишалися стійкими й надійними навіть на пізніх етапах кар’єри".

Поза тренувальним майданчиком Салах залишається відданим роботі. Дві кімнати у будинку, де він живе з дружиною Магі та доньками Макка і Каян, обладнані тренажерами: вільні ваги, бігова доріжка, велотренажер, маленький апарат для пілатесу та стаціонарні силові машини.

У нього також є можливість займатися кріотерапією — впливом екстремального холоду нижче -80°C, що допомагає прискорити відновлення м’язів після тренувань, зменшуючи біль і запалення. Є гіпербарична камера, де можна дихати чистим киснем при тиску в два-три рази вищому за звичайний, що, за деякими дослідженнями, сприяє відновленню та витривалості.

Салах жартує, що його будинок більше схожий на лікарню. Після того як діти лягають спати, він часто йде у домашній зал, щоб попрацювати над гнучкістю або мобільністю. "Моя дружина каже, що я проводжу більше часу з тренажерами, ніж з нею", — розповідав він L’Equipe.

І це працює. Минулого сезону Салах вийшов у старті в усіх матчах Ліги чемпіонів, і для нього це не рідкість. До травми підколінного сухожилля на Кубку Африки в січні 2024-го він пропустив лише 10 матчів Прем’єр-ліги за шість із половиною сезонів на Енфілді — вражаючий показник для гравця, який постійно перебуває під пильною увагою оборонців суперників.

На витривалість футболіста впливають різні чинники — від генетики до обставин, каже Люк Ентоні, клінічний директор центру спортивних травм GoPerform, який працював із Вотфордом, Редінгом та Норвіч Сіті.

"З деякими травмами, наприклад із розривом передньої хрестоподібної зв’язки, у людей може бути певна схильність отримати саме таке ушкодження", — пояснює він.

Не менш важливий і бекграунд гравця.

"Якщо вже мав травму — м’яза стегна, коліна чи стегна, — ризик повторення набагато вищий. Травма на початку кар’єри може зажити, але її слід тягнеться далі", — додає Ентоні.

Тут свій внесок робить і фактор удачі: щоденні навантаження, робота медиків, підхід тренера.

Салах же ставить на баланс та гнучкість. У домашньому спортзалі серед штанг і бігових доріжок він облаштував reformer для пілатесу.

"Будь-який спорт відбирає у тебе рухливість, — каже доктор Бен Розенблатт. — У футболістів часто зникає амплітуда в гомілкостопі, стегні чи грудному відділі. Пілатес повертає тіло на місце".

Reformer змушує працювати м’язи інакше, ніж звичайні тренажери.

"Це спосіб перевірити себе: де тіло затиснуло, де втратив рух, а де потрібна підтримка. Виконати вправу правильно може тільки той, хто контролює кожен рух. А це — ключ для спортсмена, який хоче продовжити кар’єру", — пояснює Розенблатт.

Йога теж стала частиною його життя. У сезоні-2018/19 після гола у ворота Челсі Салах святкував, ставши в "позицію дерева" — балансуючи на одній нозі з піднятими руками.

"Я — йога-мен!" — заявив він після гри. Йога додає гнучкості, зміцнює корпус і водночас захищає від травм.

А ще допомагає тримати розум у рівновазі. Дихальні практики, які використовуються в йозі, вчать дихати животом, що знімає напругу й заспокоює нервову систему.

Розенблатт уперше запровадив подібні техніки в збірній Англії у 2020-му. Він згадує, що після перемоги в серії пенальті над Колумбією на ЧС-2018 команда була виснажена: "Гравці були розбиті не фізично, а емоційно. Я такого ще не бачив: психологічно вони були повністю знесилені. І ми зрозуміли: якщо хочемо йти далі, треба вміти відновлюватися. Адже вимоги ростуть, і лише фізичними ресурсами цього не перекриєш".

Дихальні практики допомагають активувати парасимпатичну нервову систему — природний баланс для "бий або тікай"-режиму, в якому гравці часто перебувають, намагаючись демонструвати максимум.

"Емоційна стабільність та контроль — критично важливі для кожного, а для тих, хто грає під колосальним тиском, і поготів", — пояснює Розенблатт.

Ще в Римі Салах зацікавився методами олімпійського чемпіона з плавання Майкла Фелпса, який використовував медитацію та візуалізацію для покращення результатів. Відтоді Мохамед теж став практикувати ці техніки: щоранку, одразу після пробудження, він заплющує очі й уявляє себе в різних гольових ситуаціях, паралельно вивчаючи манеру гри майбутніх воротарів-суперників.

"Його стійкість — один із ключових чинників стабільності результатів", — каже доктор Джеймс Мелон, спортивний науковець, який працював у Прем’єр-лізі, зокрема й у Ліверпулі (2010–2013).

Мелон відзначає низький центр ваги, відмінну фізичну форму та увагу до відновлення, але додає, що справа також у стилі гри.

"Салах дуже вибірковий у русі. Це схоже на Кріштіану Роналду чи Лео Мессі: вони бігають інтенсивно, але тільки тоді, коли це справді потрібно. Наприклад, ви не побачите, щоб Салах кидався у підкати. Він зазвичай уникає непотрібних зіткнень, береже себе. А коли м’яч у грі та є момент для атаки — він оживає й виконує свій вибуховий ривок", — пояснює він.

У розмові з L’Equipe Салах зізнався, що аналізує позицію суперника, щоб заздалегідь передбачити його рух. Швидкість і мобільність дають йому фору ще до того, як відбувається зіткнення.

Але в сезоні-2024/25 його роль дещо змінилася. За даними SkillCorner, він робив менше забігань без м’яча, ніж будь-коли за останні сім років. Так само впала й кількість інтенсивних прискореннь. Та це не спад форми, а тактична адаптація під нового тренера. І продуктивність від цього тільки зросла.

Салах став обирати моменти ще точніше, і його забігання призводять до більшої кількості ударів і голів, ніж раніше. Минулого сезону він завдавав майже 2,5 удари за матч завдяки руху без м’яча — найвищий показник із сезону-2018/19.

Ще одна зміна — у стартових точках його забігань. За Арне Слота Салах діє більше як класичний вінгер, тоді як у системі Клоппа він працював у ролі просунутого інсайда.

Зі зміною своєї гри Салах тепер починає ривки з глибших позицій. Частка його забігів із передових зон помітно знизилась — з 56 відсотків у сезоні-2019/20 до 44 відсотків минулого року.

Зрушивши стартову точку, він отримує більше простору попереду, що дозволяє набирати швидкість ще до того, як стикається з оборонцями. Починаючи з кампанії-2018/19, Салах дедалі частіше стартує на більшій відстані від суперника. Це може бути як наслідком його власних змін у грі, так і реакцією супротивників. Захисники все рідше йдуть у щільний пресинг, віддаючи перевагу зайвим метрам для реакції на його руйнівні прориви.

Чи це продумана стратегія Ліверпуля, чи обережність суперників — додатковий простір грає Салаху на руку. Він має час розігнатися, і це зберегло його ефективність, а подекуди зробило його ще швидшим. Минулого сезону він показав максимальну швидкість у 31,1 км/год — найвищий показник у його кар’єрі. І хоча кількість ривків на граничних навантаженнях у нього зменшилась, здатність досягати топ-швидкості залишилася незмінною.

Ще один важливий аспект — харчування. Салах настільки серйозно ставиться до цього, що навіть звертає увагу на звички партнерів. Під час передсезонної підготовки до кампанії-2021/22 він помітив у тарілці молодого Харві Елліотта два шматки білого хліба і порадив зменшити порцію. "Мій сніданок — це переважно хліб із бобами або авокадо, — розповідав Елліотт The Times у 2022-му. — Тепер я перейшов на цільнозерновий хліб, він значно корисніший".

В одному з інтерв’ю Men in Blazers торік Салаха запитали, як досягти такого ж пресу, як у нього. Він відповів: "Треба відмовитися від хліба або хоча б перейти на безглютеновий. Менше молочного, особливо сиру, більше зелені… і ніякого цукру".

Улюблені продукти Салаха — броколі, батат, риба, курятина, салати, а з ресторанних страв — суші. Раз на місяць він дозволяє собі піцу, зізнається у любові до бургерів, але майже їх не їсть. А повертаючись до Єгипту, завжди балує себе кошарі — традиційною стравою рису, сочевиці, нуту та спецій.

Алкоголь для нього взагалі поза межами вибору. Як практикуючий мусульманин, він його не вживає, і Юрген Клопп якось відзначав, що саме завдяки цьому Салах та тодішній партнер по атаці Садіо Мане так швидко відновлювались після виснажливих семи матчів на Кубку Африки-2022.

Фахівець із харчування Роб Нотон, який працював із клубами та гравцями міжнародного рівня, пояснює: головним джерелом енергії для футболіста є вуглеводи, але важливо правильно розподіляти їхнє споживання. "У дні легких тренувань потреба у вуглеводах менша. Але коли наближається матч, їх потрібно збільшувати, — каже він. — Це дозволяє гравцям підтримувати оптимальну форму і водночас забезпечувати тіло енергією для ігрових навантажень".

Салах може обирати інші джерела вуглеводів замість хліба, але, як зазначає Роб Нотон, головне, щоб кожен футболіст знаходив те, що підходить саме йому.

"В одному з клубів, з якими я працюю, гравцям пропонують безглютенову пасту. Якщо напередодні матчу вони їдять багато пшеничної пасти, у декого з’являється здуття. А коли замінюємо на безглютеновий варіант, цей симптом трапляється значно рідше", — пояснює він.

Виступи Салаха минулого сезону стали результатом цілого комплексу факторів — і на полі, і поза ним. Об’єднує все це його готовність і бажання робити максимум для збереження найвищої форми, незалежно від віку.

"Дихальні практики, візуалізація, медитація, пілатес, йога, тренування корпусу — робити все це щодня, без пропусків, вимагає неймовірної дисципліни, зусиль і стабільності, — каже Розенблатт. — І це я ще навіть не торкаюся власне футболу!"

Та чи може Салах справді прогресувати? Розенблатт наводить приклад роботи з гравцем, який у 33 роки оновив власний рекорд максимальної швидкості — і зазначає, що це зовсім не рідкість.

"Я працював з іншими атлетами, які досягали піку вибуховості та сили вже на пізніх етапах кар’єри. Просто тому, що вкладали у це час та енергію, — пояснює він. — Ключове — це бажання робити все поза футболом і стабільно показувати результат. Це справді вражає".

"Навіть за значної історії травм, якщо гравець налаштований не просто продовжити кар’єру, а ще й прогресувати, тоді ви отримуєте футболіста, який і фізично стає кращим, і має величезний досвід, і прекрасно розуміє гру. Такий гравець дуже небезпечний — і саме це ми бачимо у випадку Салаха".

The Athletic