Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Міністр спорту країни Ахмад Доянмалі заявив, що політична криза та війни не дозволяють збірній брати участь у турнірі в Мексиці, США та Канаді.

Міністр спорту Ірану Ахмад Доянмалі офіційно заявив, що національна збірна Ірану не братиме участі у Чемпіонат світу з футболу 2026, який проходитиме з 11 червня по 19 липня 2026 року у Сполучених Штатах Америки, Мексиці та Канаді. Причиною він назвав поточну політичну та військову ситуацію, що, за його словами, не залишає можливості виступати на турнірі в "нормальних умовах".

"З огляду на те, що цей корумпований уряд убив нашого лідера, ми не можемо брати участь у чемпіонаті світу за жодних умов", — сказав Доянмалі, додавши, що за останні вісім‑дев’ять місяців Іран "нав'язали" дві війни, у результаті яких загинули тисячі наших громадян. Тому ми не маємо можливості брати участь у чемпіонаті в таких умовах".

Це рішення поставило під сумнів майбутнє участі Ірану у мундіалі: країна мала зіграти в групі B, де окрім неї також були заявлені збірні Бельгії, Нової Зеландії та Єгипту.