Five O'Clock

Голкипер Бернли и сборной Англии — об особенностях профессии голкипера.

Вратари имеют много особенностей, хотя и неприметны на первый взгляд. Тренируются отдельно большую часть времени, а их техника и физическая форма нередко остается за кадром. Когда приходит игра, то чем меньше вратарь встречается с мячом, тем лучше. Их видение поля другое, фиксированное и обособленное, все выглядит иначе. И для вратарей куда важнее психологический аспект игры, нежели физический, это невероятный тест на концентрацию.

Ник Поуп использует такие слова, как "единственный" и "обособленный". Вратарь Бернли и сборной Англии помнит, как в начале карьеры у него не было товарищей по команде, с которыми можно было бы перекинуться парой слов или дать совет по позиции. Ты сам между стойками ворот, занимаешься весьма неблагодарным, несбалансированным делом: надежная, а то и отличная игра зачастую воспринимается как должное, зато одна ошибка способна нанести вред репутации.

Чтобы надевать перчатки, нужно быть особенным человеком, готовым следовать вратарскому кодексу. "То есть, вы говорите, что мы, по сути, все поехавшие?", — с ухмылкой спрашивает Поуп.

О Нике этого точно не скажешь. Стремительный взлет 28-летнего голкипера основан на уравновешенности и спокойствии, которое онвселяет в товарищей по команде. В карьере Поупа были скитания по нон-лигам: Бери Таун, Харроу Боро, Уэллинг Юнайттед, Кэмбридж Юнайтед, Элдершот Таун, затем Лига 2 с Йорк Сити и Бери и Чемпионшип в составе Чарльтона.

Бернли подписал Поупа из Чарльтона в 2016 году, и теперь он безоговорочный первый номер "бордовых", отправивший экс-вратаря сборной Англии Джо Харта в запас, а еще одного голкипера "трех львов" Тома Хитона и вовсе вытеснивший из клуба. Поуп лидирует в Премьер-лиге по количеству клин-шитов (11) и играет за национальную команду. Ник провел два матча за Англию – неплохо, как для парня, который в 16 лет оказался ненужным Ипсвичу.

Поуп признает, что "во вратарском мире есть разные типы личностей", но когда раскладывает по полочкам свой характер, соглашается, что "голкипер должен обладать определенными качествами".

"Когда ты растешь как вратарь, ты практически привыкаешь к этому – понимаешь, что так все устроено. Твои ошибки оказываются в центре внимания, потому что зачастую они стоят твоей команде пропущенного мяча. Чем раньше ты это поймешь и примешь, тем тебе будет легче".

"Некоторые люди смотрят только на ошибки, как бы ужасно это не звучало. Но нравится это тебе или нет, работа вратаря – допустить как можно меньше ошибок – вместе с другими хорошими вещами, которые ты можешь сделать. Это другой тип ответственности".

По словам Ника, вратарям фактически приходится учиться пропускать голы. "Перед тем, как я отправился в аренду в Йорк Сити в сезоне-2013/14, тогдашний тренер Чарльтона Крис Пауэлл, сказал что-то вроде: "Я хочу, чтобы ты перешел туда и допускал ошибки". Было странно слышать такое, и эта фраза застряла у меня в памяти. Но я полностью понимаю, что он имел в виду. Ты должен научиться, как вести себя, когда пропускаешь гол. Важно, как ты с этим справишься".

Поуп уверен, что голкипер должен быть "голосом за спиной", "лидером", способным организовать защиту, учитывая "вид, который у тебя есть – такого нет ни у кого другого, ты видишь всю картину целиком". Невероятно яркая черта Ника – его уравновешенность.

"Один из тренеров вратарей в Чарльтоне, Ли Тернер, все говорил о некой линии. Он вытягивал руку вперед и говорил, что ты должен оставаться на этой линии как можно дольше. Чтобы ни происходило, хорошее или плохое, ты должен придерживаться линии, иначе у тебя будут американские горки", — рассказывает Ник.

"Мы можем забить на 89-й минуте, повести в счете 2:1, но лично я не сорвусь с места, не проедусь пару метров на коленях. В этот момент я буду думать о том, как оставаться на линии. Это то, что я хочу ощущать. Мне нравится быть расслабленным, в таком состоянии я проявляю себя лучше всего. Спокойная уверенность голкипера может передаваться всей команде".

Большой прорыв в карьере Поупа случился в сезоне-2017/18. Тогда Том Хитон получил серьезную травму, а Ник сыграл 35 матчей в Премьер-лиге, из которых 12 "на ноль" и был назван лучшим игроком сезона в Бернли. Он дебютировал за сборную Англии, выйдя на замену против Коста-Рики и был третьим вратарем на чемпионате мира в России. В прошлом сезоне была еще и травма, которая подвинула его на третье место в иерархии вратарей "бордовых" после Харта и Хитона – впрочем, свое место в основе Ник вернул. Есть соблазн полагать, что в его карьере все развивалось очень быстро.

"Опыт очень важен. И чем больше твой клуб, тем рискованнее для него задействовать молодого вратаря. У тренера может не быть времени, чтобы дать тебе возможность развиваться и набивать свои шишки. Поэтому ты отправляешься в аренду и, как бы цинично это не звучало, допускаешь свои ошибки в другом месте. Затем возвращаешься в свой клуб уже заматеревшим, и тренер может тебе доверять", — рассказывает Ник.

"Если ты, например, вингер, ты можешь уйти куда-то и быть максимально беззаботным. Ведь вряд ли ты окажешься виноват в пропущенном мяче. С точки зрения эволюции игры мне интересно, вырастет ли число молодых вратарей, которые будут получать шанс в своем клубе, а не уходить в аренду".

Поуп задумывается о рестарте Премьер-лиги, продлении пятиматчевой беспроигрышной серии Бернли и финише в зоне еврокубков. Перенесенный чемпионат Европы, в котором Англия большинство своих матчей сыграла бы на Уэмбли, не сидит у него в голове. Но когда мы начинаем об этом говорить, видно, как он оживляется.

"Хоть я и не сыграл ни матча на чемпионате мира, участие в нем было одним из важнейших событий в моей жизни, — признается Поуп. – Самый яркий момент? Когда Эрик Дайер забил победный пенальти в ворота Колумбии. Как один из вратарей, я проделал много работы с Эриком и другими ребятами над пенальти. Поэтому было невероятно приятно смотреть, как они выиграли эту серию. Было бы просто потрясающе вновь ощутить этот адреналин и пережить такие моменты снова".

И еще одно. Что нужно сделать Поупу, чтобы выиграть конкуренцию у Джордана Пикфорда? "Ха-ха, хороший вопрос, — отвечает он. – Но один из главных принципов – не забегать слишком далеко вперед. Я сейчас действительно сконцентрирован на своей игре за Бернли. Англия где-то очень далеко, хотя и не буду скрывать, мне хотелось бы быть ее первым номером. Это мечта – сыграть на Уэмбли и провести как можно больше матчей за сборную Англии".

The Guardian