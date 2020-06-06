Five O'Clock

Главный тренер Ливерпуля рассказал, как влияет на отношения с игроками успех и как удалось справиться с прошлогодним разочарованием.

В прошлом сезоне Ливерпуль был феноменален, набрав 97 очков в Премьер-лиге, но даже этого не хватило для чемпионства. Тем не менее, такая неудача не подкосила команду, а только сделала ее сильнее – в 29 играх нынешнего сезона "красные" победили 27 раз и лишь единожды проиграли. Дальше – рассказывает Юрген Клопп.

"Вы решаете, насколько сильно болит"

Для меня это не было разочарованием. Манчестер Сити выиграл чемпионат, мы не выиграли, все. Мы победили в Лиге чемпионов – здорово, движемся дальше. Для меня важнее было то, насколько мы можем быть хороши, если по-настоящему сконцентрируемся, как можем стать лучше, если улучшим пару вещей. Было важно использовать прошлый сезон как фундамент, а не как знак того, насколько мы были близки к успеху и насколько это было больно. Конечно, это больно, но не настолько, как кто-то может думать.

Это вы решаете, насколько сильно болит и что делать с этой информацией. Мы решили использовать ее как подтверждение того, что мы действительно хорошая футбольная команда. А раз так, то мы должны выигрывать футбольные матчи. Так что теперь мы решали, сколько поединков мы выиграем. Мы действительно шли от матча к матчу, будто это самая важная игра в нашей жизни. И это действительно было так, ведь это был единственный матч, в котором мы играем.

"Ты личность, давай использовать твои умения"

История Ливерпуля невероятно великая. И вся она была завязана на победах. Но это всегда сказывалось на следующих поколениях, ведь все думали: "Мы просто недостаточно хороши". Это будто ваш дедушка что-то сделал, отец тоже был хорош, а теперь тебе нужно повторить их достижения, но в другое время и при других обстоятельствах. Так ты никогда не будешь счастлив.

Так что нужно выбросить эти мысли, ты сам являешься личностью, давай же использовать твои умения. Именно это мы и сделали. Ребята приняли такую философию, и болельщики тоже. Это было очень важно.

Мы смогли начать новую главу – по-прежнему великую, прекрасную и невероятную, но теперь мы за нее отвечаем, и мы делаем все возможное. У нас есть футболисты, о которых в будущем будут вспоминать как о прекрасном прошлом Ливерпуля.

"Когда мы подписываем кого-то, я жду большего"

У нас есть эта договоренность: до этого момента все было здорово, поэтому мы тебя и подписали, но теперь я жду намного большего. В каждом направлении. За это он получает больше, чем имел когда-либо: больше внимания, больше образовательных моментов и, надеюсь, более высокий уровень тренировок. Это четкая договоренность.

Если футболист недоволен по одному из этих пунктов, он может подойти ко мне и сказать: "Ты мне говорил то и то, но этого не произошло". Но если я недоволен футболистом, то уже я скажу: "Ты обещал это и это, но не сделал. Почему?". Это устная договоренность, не письменная.

"Хочу, чтобы у нас была идентичность"

У нас есть ясное понимание того, как мы хотим играть, как и где хотим защищаться, как отдавать пас. Не то, что у нас есть книга, которую можно прочитать и все это узнать – но это показывает, насколько мы живые, насколько смелые – и это во всех наших командах, не только в первой.

Может быть, в U-10 для этого слишком маленькие, но начиная с U-17 это точно есть. Я всегда мечтал, чтобы мы могли играть в какой угодно футболке, но если кто-то увидит нашу игру, чтобы он сказал: "А, это Ливерпуль". Настолько ясной должна быть наша идентичность. И мы к этому стремимся.

Плохие дни

У меня в кабинете никогда не было полностью плохих дней. Я это так не ощущаю. Просто делаю то, что должен делать. Когда смотрю футбольный матч, я всегда могу сказать жене: "Это работа", и это здорово. Мне не нужно преодолевать трудные дни, если честно.

У нас есть проблемы, например, 1, 2, 3, 4 футболиста не могут тренироваться и играть. В этот момент действительно сложно. Но сложно лишь в один момент, в следующий ты уже работаешь над решением и находишь его. С этого момента мой день снова хорош, ведь теперь у меня есть решение, с которым можно работать.

Команда – прекрасный пример того, насколько цветным может быть мир

Я люблю футбол настолько сильно, потому что это хороший пример того, как разные культуры уживаются вместе. Мы должны быть сплоченными – такой же в моих мечтах является и мир, и Европа – поэтому я был не особо рад Брекситу, ведь не понимаю такой мир.

В футбольной команде никто не упрекнет тебя твоим происхождением, но важно помнить, откуда ты. Потому что разве я должен обращаться с Мо Салахом или Садио Мане абсолютно так же, как с Джорданом Хендерсоном, который вырос здесь?

Я пытаюсь понять, почему люди такие, какие они есть, и команда тоже это делает. Мы хотим функционировать как команда, а значит, должны уважать индивидуумов. Это мы и делаем.

Футбольная раздевалка – очень хороший пример, насколько цветным может быть мир. Ты должен сочетать разные культуры, разные системы взглядов и сильные стороны, чтобы быть максимально классной командой. Это действительно отличный пример.

"Я знаю, что это не так важно, только постоянно об этом забываю"

Когда у меня случается зрительный контакт с болельщиками в моменты, когда я праздную, когда видишь, как у него увеличиваются глаза, мы ощущаем примерно одинаковые вещи. Для меня это все. Еще с детства я знаю, что это не так важно, только постоянно об этом забываю.

Мы знаем, как происходит на футболе – ты забываешь обо всем на свете. И я думаю, это нормально. В течение 95 минут мы можем объединиться и создать лучшую в мире атмосферу. Меня вдохновляет, когда я вижу, как много это значит для людей.

"Успех не влияет на нашу работу"

Успех это не меняет. Меняет время, которое мы провели вместе. Поначалу я не знал команду – но я ей доверял, потому что это футболисты, которых, я думал, я знал после 20 лет работы. Сейчас же мы работаем иначе.

Одно, что по-прежнему нерушимо – это дисциплина. Без дисциплины невозможно заниматься каким-либо спортом. Поэтому очень важно, что у нас по-прежнему есть правила и все такое. Но для ребят очень просто им следовать, ведь эти правила полностью логичны, игроки понимают, зачем нам это нужно. Все меняет не успех, а время, которое мы провели вместе. И это действительно очень здорово.