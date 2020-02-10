Five O'Clock

Полузащитник Кристал Пэлас — о недовольстве расписанием Кубка африканских наций, традициях команды и мечтах после завершения карьеры.

"Нам это не нравится. Но что поделать? Они никогда не прислушиваются ко мнению игроков", — хмурится Шейху Куяте, обсуждая решение провести Кубок африканских наций-2021 зимой, в разгар клубного сезона.

"Представьте, вы играете за клуб в Европе, а затем должны покинуть его посреди сезона и подвести команду? Для меня и моих африканских братьев это очень тяжело. Никто не хочет пропускать часть сезона, особенно такую важную, — говорит Куяте. – Это ставит нас всех в очень затруднительное положение. Представьте, если в следующем году все было бы как сейчас – Ливерпуль лишился бы трех из своих лучших игроков – Садио Мане, Мохаммеда Салаха и Наби Кейта. В Кристал Пэлас есть я, Джордан Айю, Уилфрид Заа, Джеффри Шлупп…"

Шейху соглашается с предположением Юргена Клоппа, что перенос Кубка Африки на январь может отбить у топ-клубов желание покупать игроков из этого континента. "Можно понять, если это случится. Тренерам нужен сильный состав, на который они могут положиться в любой момент".

Куяте прекрасно это понимает. Прошло уже почти шесть лет с тех пор, как Шейху перебрался в Премьер-лигу, а впервые он попытал счастья в Европе еще в 17 лет. Без разрешения на работу, под угрозой депортации во Францию, игрок был усыновлен своим бельгийским агентом, после чего в итоге перебрался в Андерлехт. Но он, как и много его товарищей по команде, смог заявить о себя благодаря выступлениям за сборную Сенегала на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

"После Олимпийских игр многие футболисты заключили контракты с большими европейскими клубами – это открыло двери для многих из нашего поколения. Мы прошли долгий путь… из маленьких городков, в которых ничего нет, никаких перспектив. Если ты хочешь чего-то достичь, ты должен биться изо всех сил", — вспоминает Куяте.

"В Сенегале много отличных футболистов, но тебе еще и нужна удача. Я, Садио Мане, Идрисса Гуйе – мы знали, что должны воспользоваться этим шансом".

Куяте выиграл четыре чемпионства с Андерлехтом и, поговаривают, был близок к Арсеналу, прежде, чем присоединиться к Вест Хэму в 2014. Изначально перемена обстановки далась ему трудно.

"В мой первый год в Англии мне постоянно хотелось вернуться в Бельгию. Друзья спрашивали, почему я постоянно прилетаю назад в Брюссель, а я отвечал: "Потому что мне не нравится Лондон". Но через три или четыре месяца я хорошо познакомился с некоторыми футболистами Вест Хэма – Карлтоном Коулом, Диафра Сако, Марком Ноблом – это сильно мне помогло".

Вест Хэм финишировал седьмым во втором сезоне Куяте, а сам Шейху забил первый гол "молотобойцев" на Лондон Стэдиум в августе 2016 года в квалификации Лиги Европы. Однако пребывание Куяте в клубе было омрачено в феврале 2018, когда глава рекрутингового отдела клуба Тони Генри был отстранен из-за подозрений, что он хотел ограничить число африканских футболистов в составе, потому что те "плохо относятся к делу" и "создают хаос", когда не проходят в основной состав.

В день, когда эта история всплыла в СМИ, Куяте запостил в Инстаграм фото с подписью "Я африканец, и я этим горжусь". Он признается, что это был ответ на то, что Вест Хэм позже назовет "недопустимыми комментариями" сотрудника, которого они уволили.

"Я сделал это, потому что горжусь своим происхождением, — рассказывает Шейху. – Мы любим футбол и рады, что получили шанс играть в Европе. Мы не видим какой-либо разницы между белыми и черными людьми. Но иногда есть люди, которые не понимают, что говорят… Некоторым из наших братьев очень тяжело это слышать. Лично я считаю, что нужно просто забыть это и сконцентрироваться на работе".

"Такова жизнь – иногда ты ничего не можешь сделать. Мы говорим, говорим и говорим о расизме, но на следующий день случается очередное его проявление. Нужно тратить время на важные для вас вещи – например, на семью, дарить ей любовь. Забудьте об остальном, и вы будете счастливы".

Длительный интерес Кристал Пэлас к Куяте вылился в переход за 9,5 млн фунтов в августе 2018, что позволило ему воссоединиться с бывшим одноклубником по "молоткам" Джеймсом Томкинсом. В составе "орлов" играет много африканских футболистов, но Куяте утверждает, что это не было основной причиной его перехода.

"Я знал, что там было много африканцев, но и белые игроки так же важны. Здесь был Джеймс Макартур, Лука Миливоевич (бывший одноклубник по Андерлехту – прим.), Джеймс Томкинс… Я знал их до перехода, и это упростило все для меня. Командный дух в Кристал Пэлас невероятен, это очень помогло влиться в коллектив. Спустя девять месяцев я ощущал, будто провел здесь пять лет".

Кроме футбола, есть еще одно увлечение, которое связывает команду. "Мы обычно ходим друг к другу ужинать. Мы играем на тренировках, и если ты проигрываешь – мы идем к тебе домой кушать. Иногда ходим к Мама [Сахо], ко мне или Кристиану Бентеке. Моя жена очень хороший повар, обычно у нас есть цыпленок Ясса – традиционное сенегальское блюдо, в котором много лука, горчицы и перца, оно подается с рисом и пастой. Очень вкусно, вам стоит когда-то попробовать. Все постоянно разное. Например, у Джордана Айю дома мы едим блюда ганской кухни".

На вопрос о том, может ли Кристал Пэлас превзойти прошлогодний результат в виде финиша на 12-м месте, а то и замахнуться на рекордное 10-е (где "орлы" финишировали в 2015), у Куяте нет ответа. "У нас есть одна цель: закончить чемпионат выше, чем в предыдущем сезоне. Но первостепенная задача – обезопасить себя от вылета".

Также Шейху вынашивает планы повторить успех двух футбольных академий Сенегала, Generation Foot и Diambars, которые были основаны при поддержке уроженца Дакара Патрика Виейра. В этих академиях выросли такие игроки, как Садио Мане, Идрисса Гуйе и Исмаила Сарр из Уотфорда. Куяте верит, что это только начало.

"Нужно продолжать двигаться в этом направлении, потому что мы видим, насколько успешны эти академии. Я мечтаю сделать нечто подобное в будущем. Нужно делать так, чтобы у как можно большего числа людей был шанс".

Эд Ааронс, The Guardian