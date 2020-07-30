Five O'Clock

Бывший вратарь сборной Англии — о нехватке тренеров из ЧАПЭМ, отношениях с Димитаром Бербатовым в Индии и желании снова тренировать.

Дэвид Джеймс называет ситуацию сложной. Он не подписывал Димитара Бербатова, а лишь возглавил индийскую Кералу Бластерс по ходу сезона, когда там играл Димитар. Это был первый опыт Джеймса в качестве главного тренера.

Экс-вратарь Ливерпуля тщательно подбирает слова, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, как он относится к Бербатову. Для него это высокооплачивамый наемник, для которого важны только вещи получше.

"У меня был план действий. Никаких суперзвезд или сусликов в команде. Ко всем одинаковое отношение. И такое не всегда работает".

По словам Джеймса, Бербатов тогда приближался не только к концу сезонного контракта, но и к концу карьеры, хотя тогда еще этого не понимал. И то было еще одной проблемой. Более того, физическая готовность и скорость – ключевые в индийском футболе. У Димитара были проблемы с первым и никогда не было второго.

Близилась последняя игра сезона, Керала не попадала в плей-офф, а Джеймс уже готовился к следующему сезону. Он не выставил Бербатова в составе. Угадайте, что произошло дальше? Бербатов больше не сыграл ни в одном официальном матче.

"Он был не очень рад, что я не выпустил его на поле в последней игре, но это нормально, — говорит Джеймс. – Я бывал в его шкуре. Это не лучшее ощущение, когда ты думаешь, что у тебя есть еще одна игра или еще один сезон впереди. Мы занимались его физической формой. Но было сложно. По характеру это не один из тех ребят, которые мне нравятся, хотя я и испытываю сильную эмпатию к Димитару".

"У нас был еще Уэс Браун, и он был изумителен. По телевизору показывали английскую Премьер-лигу. Уэс обычно собирал у себя дома целую компанию, которая каждую ночь просто смотрела игры. Он был вовлечен на 100%. Просто фантастика".

"То было интересное время. Хорошее. Я многому учился. Что касается Димитара, забавно, что мы увиделись в прошлом году. Мы принимали участие в игре в Сингапуре. Я сказал "Привет". Джеймс делает драматическую паузу. "Он попытался забить мне, но не смог. Я был весьма доволен, что выиграл в этой дуэли".

Джеймс был играющим тренером Кералы в 2014 году, когда сезон индийской Суперлиги оказался затиснут между октябрем и декабрем. Команда вышла в финал плей-офф. В январе 2018 Джеймс вернулся, чтобы заменить уволенного Рене Меленстена. Это назначение восприняли с воодушевлением. Поначалу все складывалось хорошо. Дэвид наладил дела в клубе, выиграл пять раз и еще трижды сыграл вничью в 11 матчах. Это принесло ему продление контракта на три года.

Но перед началом нового сезона в конце сентября все поменялось. Штат Керала серьезно пострадал от наводнения в августе. Это привело к утраченным жизням, а еще - к огромным проблемам для местной экономики, что сказалось и на клубе.

У 49-летнего тренера была сумасшедшая ситуация с планированием сезона. "Мы не знали, когда сезон начнется за шесть недель до предполагаемой даты, — говорит Джеймс. – И еще Индия вышла на Кубок Азии (проводился в январе 2019), так что у них был перерыв на пять недель посреди сезона (с середины декабря – прим.), о котором мы не знали перед стартом кампании", — рассказывает Дэвид.

Джеймс рассказывает о хаосе. У него был трехлетний план, но это все обернулось прахом через три месяца. В начале пятинедельного перерыва Джеймса уволили после лишь одной победы в 12 играх. Раньше Дэвид уклонялся от различных выпадов, в том числе – и от Бербатова. Но теперь их стало слишком много.

"Тебе могут навредить, — говорит Джеймс. – Опыт в Индии был весьма вредным. Ведь я знал, что должен делать. В другом мире, понимая, что ждет впереди – думаю, все было бы устроено иначе".

Джеймс был счастлив в Индии и Азии, где он путешествовал и работал телеэкспертом. Он был готов переехать туда на постоянной основе, ведь не думал о британском футболе и работе в нем. Но это поменялось. Уже около года Дэвид дома – в сентябре он появился в британской версии Танцев со звездами. Карантин принес Джеймсу ясность мыслей и обновленные цели. Полученные в Керале раны, похоже, зажили.

"Я буду пытаться получить работу. Хочу быть тренером. Хочу снова вернуться в эту сферу, — говорит он. – Мне нравится работа телеэкспертом, но они ничего не меняют. А я люблю перемены. Люблю возможность быть успешным. В роли эксперта это невозможно. Быть может, я произнесу чт-то и все такие: "Вау, это изумительно", но от этого ничего не поменяется. В то время, как тренер вовлечен на всех уровнях. У него есть такая возможность. Так что да, я снова голоден".

В британском футболе обсуждают нехватку тренеров из числа ЧАПЭМ (черных, азиатом и представителей этническим меньшинств). Джеймсу, который получил лицензию УЕФА Pro в июне 2018, интересно, достаточно ли людей с таким бекграундом записываются на необходимые курсы. В 2012 он вызвал скандал, сказав, что недостаток возможностей для таких людей – это не расизм, а низкая посещаемость ЧАПЭМ нужных тренерских курсов.

"Сложность в том, что квалификация [в плане чисел] не отображает равенство. Это было бы очень сложно. Получая лицензию Pro, я задавался вопросом: "Сколько тренеров ЧАПЭМ прошли курсы для лицензии УЕФА А или УЕФА Pro?". Такой информации не было в открытом доступе. Когда ты записываешься на курсы, ты не указываешь свою расу, и это правильно. Вопрос в квалификации, а не в расовой принадлежности".

"Если есть группа людей с высокими оценками, которая не получает работу, тогда ты можешь задаваться этим вопросом. Сейчас это все очень условно в разных планах. Без подтверждения статистики сложно что-то говорить".

Джеймс ранее не пытался получить работу в Британии. "Как обладатель лицензии Pro, являюсь ли я частью проблемы?", — спрашивает он. Это вскоре должно измениться, и Дэвид с оптимизмом смотрит на следующую главу в своей карьере.

"Мне сложно вспомнить ситуацию, где моя раса повлияла бы на карьеру. Возможно, это просто потому, что мои физические качества были достаточно хороши. Кто-то может сказать, что я плохой тренер, и с этим я на самом деле спорить не могу. Но я собираюсь найти работу, чтобы это выяснить. Все будет зависеть в первую очередь от меня самого, а не чего-либо другого".

Дэвид Хитнер, The Guardian