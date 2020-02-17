Five O'Clock

Главный тренер Челси — о жизни в клубе, уроках Жозе Моуриньо и почему Рис Джеймс уже скоро составит конкуренцию Тренту Александер-Арнольду в сборной Англии.

По лицу Фрэнка Лампарда стекает пот, он только что вернулся с ежедневной 45-минутной пробежки со своими ассистентами Джоди Моррисом и Крисом Джонсом. В приемной тренера Челси ожидает его двоюродный брат и автор Sportsmail Джейми Реднапп.

За обедом в столовой для игроков и затем за чашкой кофе в кабинете Лампарда, Фрэнк открыто рассказывает о Челси, использовании молодежи, "настоящих" и "фальшивых" тренерах, еврокубках и Жозе Моуриньо.

- Посмотри на этот офис, Фрэнк. Ты мог бы стать телеэкспертом и обсуждать решения других людей. Но вместо этого ты здесь, принимаешь на себя удары как тренер Челси. Почему?

- У меня было это стремление. Да, это энергозатратно и тяжело. Но нравится ли мне? Я это люблю. Дерби Каунти – это было нечто странное. Я заигрывал с тренерской деятельностью, знал, что хочу этого, но в то же время, отдыхал. А затем позвонил твой отец (Харри Реднапп – прим.) – из-за его связи с владельцем Дерби Мэлом Моррисом.

Я отправился на встречу с Мэлом с некой осторожностью, если честно. Хочу ли я этого сейчас? Правильный ли это выбор для меня, моей семьи и карьеры? Какие могут быть риски?

Я знал, что хочу тренировать в целом, но здесь, как бы банально это ни звучало, у меня появилась эта тропинка. Надеюсь, твой отец знает, с каким уважением я к нему отношусь. Потому что чего бы я ни добился в роли менеджера – я многим обязан ему и Мэлу.

- Да, но ты украл ту работу у меня, дружище! Итак, у тебя появилось предложение от Челси. Ты медлил? Нервничал? Или даже дважды не думал?

- "Медлить" и "нервничать" – это определенно те слова, которые я бы использовал. Но в то же время, я очень сильно этого хотел. Я читал, слушал, принимал советы. Были люди, которые говорили: "Не ввязывайся в это", "Еще слишком рано". Я понимал все аргументы.

Но это была возможность. И я, как футболист, который был здесь 13 лет, принял решение своим сердцем. Челси в моем сердце, и я соврал бы, если бы сказал, что начиная тренерскую карьеру, не хотел однажды возглавить этот клуб. Мое сердце тоже говорило мне: "Еще рано, но это то, чего я хочу".

Когда я все просуммировал, решение было ясным.

- У тебя было ощущение, что ты ставишь на карту свою репутацию?

- С возрастом я стал меньше об этом заботиться. Не то, чтобы мне это не было важно – но то, чего я достиг как футболист, у меня никто не отнимет. Ни Лигу чемпионов, ни товарищей по команде, ни фанатов, ни празднований. Если кто-то из болельщиков считает иначе, да будет так. Почему я должен был оставаться в стороне? На случай, если что-то пойдет не так?

Важным моментом в истории Лампарда в Челси в этом сезоне было использование молодых игроков – от Фикайо Томори и Мэйсона Маунта до Риса Джеймса и Тэмми Абрахама. На момент прихода Фрэнка клуб никого не мог покупать из-за запрета на трансферы, а Эден Азар был продан в Реал. В этом сезоне только Норвич может похвастаться большим количеством минут среди футболистов до 21 года.

- Ты ощущал, что вынужден использовать "детей"?

- Ушел бы Маунт снова в аренду в этом сезоне без трансферного бана? Возможно. Вероятно. Томори точно бы ушел. Это было мое решение сохранить Фикайо, потому что мы работали вместе в Дерби, мне нравится его отношение к делу.

Я не был обязан наигрывать Абрахама – это Тэмми показал мне, почему он достоин играть из трех нападающих.

Запрет на трансферы слегка меня ограничил, но я знал, что фанаты хотят видеть молодых футболистов. Знал, как много дала этим игрокам академия.

Я даже не говорю о Мохаммеде Салахе или Кевине Де Брюйне – просто упомяните их имена, и у вас есть готовый заголовок. Но были и другие футболисты академии за последние 10 лет, которые могли бы пробиться быстрее.

В эти таланты было вложено много усилий. Нил Баф и Джим Фрейзер, которые годами управляли этой академией, проделали много работы.

В матче с Вулверхэмптоном, который мы выигали 5:2, Томори забил первый гол, Тэмми отличился трижды, потом еще Мэйсон забил. Тебе хочется обнять их и спросить: "Ребята, можем сегодня пропустить пару пинт?".

- И еще несколько игроков, могу поспорить! Но вообще, чтобы использовать молодежь, нужна смелость.

- У меня она есть, но бывали случаи, когда молодые футболисты могли бы еще получить свои шансы. У нас Билли Гилмор сидит на скамейке. Если мы ведем 3:0, я выпускаю его на поле. Когда мы выигрываем у Халл Сити в Кубке Англии, я выпускаю Билли.

Только тренируясь ежедневно с первой командой, выходя на поле на замену, играй против Манчестер Юнайтед в Кубке лиги, ты набираешься уверенности.

Вопрос не в том, сколько футболистов академии я смогу задействовать. Я знаю, что были таланты, которые могли получить шанс. Но я не могу действовать в ущерб результату, я это понимаю. Я не глупый.

Несмотря на сокращение трансферного бана, Челси никого не подписал в прошлом месяце, попытка заполучить форварда ПСЖ Эдинсона Кавани получилась неудачной.

Летом у "синих" будут деньги на транферы: выплаты за Азара от Реала могут возрасти до 150 млн фунтов. Хаким Зийех уже куплен у Аякса. К тому же, недавно вернулся к полноценным тренировкам Рубен Лофтус-Чик.

- Челси никого не подписал, но у тебя загораются глаза, когда ты говоришь о Лофтус-Чике. Каждый раз, когда мы встречались друг против друга на поле, я думал: "Фрэнк, пожалуйста, оставайся на месте". Но как только ты оказывался позади меня, я понимал, что влип. Ты был лучшим в этом. Можешь привнести этот элемент в игру Лофтус-Чика?

- Исходя из наших разговоров, он хочет научиться этому всему. Помню, как Рубен сделал хет-трик против БАТЭ в Лиге Европы в октябре 2018. Парочка голов были забиты в "моем" стиле. Может ли Лофтус-Чик забивать 15-20 голов за сезон? У него есть потенциал для этого.

- Трент Александер-Арнольд – лучший правый защитник мира, но расскажи мне о Рисе Джеймсе.

- Я хотел арендовать его в Дерби в январе 2019. Он слишком хорошо доставляет мяч в штрафную, и когда я говорю "слишком хорошо", я шучу, но имею в виду, что мы должны читать, что он делает.

Нам нужно вбегать в штрафную, потому что это огромный козырь. Рис вырастет в очень важного исполнителя для Челси. Не забегая далеко наперед, скажу, что хоть Трент и хорош, Рис будет сражаться с ним за место в основе.

- Еще Каллум Хадсон-Одои. Ему 19, и он определенно талантлив.

- Преимущество нынешних игроков перед футболистами из нашего поколения в том, что уже с 10 лет они просматривают видео своих игр. Они анализируют свои сильные и слабые стороны. В прошлом месяце мы перед матчем с Бернли смотрели целое видео о том, как вингеры врываются в штрафную. Гол Каллума – наверное, мой любимый в этом сезоне.

Посмотрите на Рахима Стерлинга, Садио Мане, Салаха и спросите, почему у них такие цифры. Если ты играешь вингера в топ-клубе, ты должен забивать голы.

- Вы идете на четвертом месте в Премьер-лиге. Если честно, на старте сезона, учитывая какие обстоятельства были против вас, ты бы согласился на эту позицию?

- Да, просмотрев все матчи и то, как мы играли, я хочу большего.

- Мой отец всегда говорил, что ты был самым большим трудягой среди всех игроков, которых он когда-либо видел. Частично из-за этого он защищал тебя на форуме болельщиков Вест Хэма в 1996! Ты оставался после тренировок, чтобы поупражняться в ударах и прочих элементах игры. Сегодня это редкость? Могут ли некоторые молодые игроки зазнаваться слишком быстро?

- Могут. Но академия Челси прекрасна тем, что в ней всегда помогают с этим справиться. Нил Баф первый показывает пример.

Если кто-то потренировался с первой командой, а затем возвращается и ведет себя, будто он лучше остальных, ему об этом говорят. Когда ты думаешь, что уже чего-то достиг, это может тебе навредить. Мы не позволяем, чтобы кто-то витал в облаках.

- Упорный труд – ключевой фактор. Даже это интервью мы записываем после твоей пробежки с помощниками.

- Это неотъемлемая часть меня. Я с 10 лет бегал с отцом вокруг квартала. Мы многое обсуждаем с помощниками во время этой пробежки – игроков, выступления, предстоящие матчи.

Календарь в кабинете Лампарда напоминает ему о чрезвычайно важных двух неделях: Манчестер Юнайтед в понедельник, затем Тоттенхэм, после него – Бавария. Это означает возвращение Жозе Моуриньо на стадион, где он когда-то не проигрывал 77 матчей чемпионата подряд.

- Можем ли мы справиться с этими командами? Я определенно в этом уверен. Юнайтед и Тоттенхэм ниже нас в таблице. У нас был сложный период, мы теряли очки, так что хорошо, что мы были подальше друг от друга, у нас было время перезарядиться. Теперь давайте сыграем с сильными командами.

- В декабре ты победил Жозе на выезде 2:0. Схема с тремя центральными защитниками удивила всех – меня уж точно, после того, как мы в студии Sky Sports обсуждали четверку твоих защитников!

- Жозе перед игрой говорил, что хочет обыграть меня и Челси. У меня было аналогичное стремление. Мы выдали свой лучший матч в сезоне против Тоттенхэма. Мы должны были проявить себя по полной. Когда на команду Моуриньо оказывается небольшое давление, она может быть наиболее опасной.

- Что ты почерпнул от Моуриньо и других тренеров?

- Жозе излучал самоуверенность. Карло Анчелотти был спокойнее, как отец – и мне нравилась эта команда тоже. Авраам Грант был великолепен для меня. Я тогда потерял маму, и он был изумителен.

Мы видели нескольких человек, которые пытались быть клонами тренеров – они надевали шарф, говорили подобным образом, использовали одинаковые фразы из тренерских курсов. Но у тебя должны быть свои собственные идеи.

- Как бывший игрок, ты знаешь, чего тренерам не стоит делать.

- Были моменты, когда менеджеры говорили со мной так, что я выходил из их офиса или раздевалки и внутри себя был на коленях. Ты учишься на этом так же, как и на моменте с Жозе Моуриньо в душе (португалец назвал Фрэнка лучшим игроком мира, когда тот стоял полностью голым). Игры разума? Разные тренеры по-разному их используют. Вопрос в том, это искренне или нет. Ты должен быть настоящим.

- Могу отметить, что нас ни разу не прерывал стук в двери. Они у тебя всегда открыты?

- Помню свой первый день в Дерби. Я был тренером-новичком и сказал, что придерживаюсь политики открытых дверей. "Заходите, ребята". И они все шли и шли. Так длилось до первого перерыва на матчи сборных, и я устал.

Так что я сказал: "Слушайте, ребята, двери всегда открыты, но когда идете ко мне, приходите с хорошей работой на тренировках, в матчах, с цифрами. Захватите доказательства того, что вы должны играть, иначе я захлопну двери".

И они перестали приходить! То был урок для меня. Я думал, что делаю то, что должен делать тренер. Иногда ты видишь футболиста каждый день на тренировках, желаешь ему доброго утра, жмешь руку. Но можешь не знать ничего о том, что происходит в его жизни.

Дело не только в том, чтобы у тебя были открыты двери. Иногда ты сам должен достучаться до игроков. Возможно, подойти поговорить на разминке, пошутить, обсудить "Остров любви" (британское реалити-шоу – прим.).

Нужно быть не только тренером – а менеджером, другом, но и не забывать о дисциплине.

Джейми Реднапп, Sportsmail