Это был насыщенный год для сборной Англии. Розыгрыш Лиги Наций, квалификация к Евро-2020 и конфронтация между Рахимом Стерлингом и Джо Гомесом, а также расистские скандалы. Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии, проанализировал последние 12 месяцев и рассказал про свои ожидания в новом году.

Заглядывая вперед, Саутгейт верит в удачное выступление сборной Англии на чемпионате Европы, полуфиналы и финал которого пройдут в Лондоне.

"У нас неплохие шансы, учитывая нашу рекордную серию. Однако я все еще думаю, что Франция и Бельгия доказали, что они являются топ-сборными в Европе и мире. Португалия — действующий чемпион Европы и победители Лиги Наций – подкованная команда, которая знает как побеждать. Наш состав становится все моложе и моложе, мы должны быть осторожны с этим процессом".

Гарет Саутгейт отметил, что в особенности займется действиями команды при игре в защите, с которыми ранее возникали проблемы.

"Я думаю, что мы больше внимания уделим игре в обороне, чем было до этого момента. Когда мы защищались компактно, у нас не было слишком много проблем. Они появились, когда мы теряли мяч и позволяли противнику проводить контратаки".

"Мы должны постоянно улучшать все аспекты нашей игры. Если я посмотрю на команду и варианты, которые у нас есть в атаке, то будет несколько игроков, которые не регулярно выступают за свои клубы – у них еще будет много возможностей занять место на своей позиции".

На чемпионате Европы 1996 года сборная Англии прошла в полуфинал, где в серии пенальти уступила Германии.

"Евро-1996? Это прошлое, сейчас речь идет об этой группе игроков. События 96-го года были забыты во время чемпионата мира в России. Большая часть команды не помнит этого. Учитывая, что Джейдон Санчо родился в 2000 году, я чувствую себя очень старым. Мне не нужно вовлекать их в это, они и сами знают историю Англии.

Я сказал им всем, когда мы начинали: "У Англии есть история, и есть период неудач, но это не ваша вина, это мое поколение игроков. У нас были выдающиеся команды, и мы не добились того, что хотелось бы". Мои подопечные не должны быть обременены этим. Реальность такова, что мы попали в два полуфинала за два года впервые за 30 лет".

"Останусь ли я, если мы выиграем Евро? Будем надеяться, что об этом нужно беспокоиться. Мы будем отмечать успех на улицах довольно долго, не так ли? Я должен позволить всем мечтать, и часть моей работы — воплощать эти мечты.

Также нужно иметь дело с реальностью и понимать, что нужно для достижения целей. Несмотря на то, что у нас нет игр в течение нескольких месяцев, мы вместе с тренерским штабом планируем каждое мероприятие следующим летом. Мы также прорабатываем некоторые события, которые должны произойти перед чемпионатом мира 2022 года. Каждое утро я просыпаюсь и думаю: "Если бы мне пришлось выбирать команду завтра, кто бы это был?"

Гарет Саутгейт три года тренировал Мидлсбро и подумывает над тем, чтобы вернуться в клубный футбол, но сейчас всецело доволен и сосредоточен на успехах национальной команды.

"Я полностью удовлетворен своей текущей ролью, тренировать сборную Англии — большая честь. Иногда в жизни мы пытаемся заглянуть в будущее, и не наслаждаемся тем, насколько нам повезло, что мы имеем то, что у нас есть. Я чувствую, что наша команда все еще может стать лучше, есть цели, которые мы все еще хотим достичь.

В будущем? Я точно знаю, что через 10 лет не буду тренировать сборную Англии — надеюсь, что даже через шесть месяцев. Был бы разочарован, если бы меня не связывали с работой в каком-нибудь из клубов, если честно. Я не беспокоюсь об этом сейчас, потому что мой телефон не звонил. Думаю, это потому, что люди знают о моей приверженности той работе, на которой я нахожусь".

В матче 12-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Сити произошла стычка между Джо Гомесом и Рахимом Стерлингом. Гарет Саутгейт просит понять, что это молодые парни, которым присуща излишняя эмоциональность.

"Думаю, у каждого руководителя существуют ситуации, когда любое принятое вами решение будет подвергнуто критике. В некоторых из них не существует идеального решения, и вы все должны работать сообща.

Я должен принять решение, которое подходит команде в первую очередь, а также поддержать обоих игроков. В такой ситуации очень много людей, и у каждого будет свое мнение. Те, кто управлял или тренировал прежде, понимают сложности любой подобной ситуации.

Самое главное, это команда и ее производительность. Нам удалось очень быстро сосредоточиться на футболе, и мы получили необходимые результаты, и оба игрока вернулись на поле. Они определенно сблизились, и сообщение Рахима, когда Джо получил негативную реакцию на Уэмбли, было действительно сильным. Мы имеем дело с молодыми людьми, которые порой будут эмоциональными".

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard..