Five O'Clock

Когда общественный центр Банкфилд Хаус организовывал матч для сбора средств, он решил замахнуться на птиц самого высокого полета.

Банкфилд Хаус – общественный центр в Гарстоне, Мерсисайд. Объявление о работе, размещенное в The Guardian в 1974 году весьма точно описывает его деятельность: "Центр служит портовой общине Гарстона, характерной особенностью которого является социальное неравенство. У нас есть программы для подростков, взрослых граждан, умственно отсталых, игровая группа для детей дошкольного возраста. Мы обширно вовлечены в развитие местной общины".

Гарстон по-прежнему не избавился от того социального неравенства. Объединенный в статистических целях с соседний районом Спек, он остается одной из самых отстающих зон Ливерпуля. Хоть в последние годы в него и делались значительные инвестиции, цифры показывают, что 30% работоспособного населения Гарстон-Спек остаются без работы. Для сравнения, средний показатель по стране – 12,4%. Средняя продолжительность жизни среди мужчин – 71,5 года – на шесть лет ниже среднего показателя по стране.

Лишь 30,7% студентов получают оценки от A до С по пяти и больше экзаменам, в то время, как на национальном уровне этот показатель равен 53,4%. Гарстон-Спек находится среди худших по всем социальным показателям, касающимся здоровья, образования и трудоустроенности. Вкратце говоря, для таких общественных центров, как Банкфилд Хаус, работы в подобном районе – непочатый край (она выполнялась, пока центр не закрыли в 2007 году).

"Наверное, мы всю историю были первопроходцами, — говорил Брайан Тейлор, который был директором центра до его закрытия. – Мы делали все возможное, чтобы изменить ситуацию. В 1961, когда детям нечего было делать во время долгих летних каникул, мы запустили первые в Ливерпуле программы для детей в этот период. Сейчас таких много, но тогда это было впервые".

Как общественная организация, Банкфилд Хаус время от времени организовывал мероприятия для сбора средств на свою деятельность. В 1967 Брайан Тейлор организовывал благотворительный футбольный матч, который должен был состояться в Холли Парке – тогда стадионе ФК Южный Ливерпуль, а ныне здании железнодорожной станции Южный Бульвар. Он быстро договорился с несколькими недавно завершившими карьеру футболистами, которые жили или хотя бы играли в этом городе. Среди них были Дэйв Хиксон и Билли Бингхэм, помощник тренера Манчестер Сити Малкольм Алиссон, а также бывший капитан Ливерпуля Билли Лидделл. Но Тейлор понимал, что для аншлага ему нужен действительно звездный гость. Поэтому он попросил Пеле.

"Пеле был одним из лучших игроков мира, и было несколько нахально даже думать об этом, — говорит Тейлор. – Но я написал президенту Сантоса и где-то через неделю получил ответ. Там было написано: "Уважаемый господин Тейлор, спасибо вам за огромную честь, выраженную приглашением Эдсона Арантеса до Насименто на ваш благотворительный матч. Увы, он нужен нам для чемпионата".

В 26 лет Пеле находился в расцвете сил, выступая за Сантос из Сан-Паулу – штата, в котором хватает своих социальных проблем. Ему понадобилось бы несколько дней, чтобы добраться до Ливерпуля. Его просили о слишком многом. Тейлор также направил телеграмму в мадридский Реал, чтобы узнать, не согласится ли Ференц Пушкаш. Венгр в свои 40 лет продолжал вполне успешно играть. Он был среди лучших бомбардиров турнира, когда Реал выиграл Кубок европейских чемпионов в 1966 году и также не имел особых причин, чтобы принимать просьбу о помощи общественному центру в Гарстоне.

Через несколько дней Тейлор получил в ответ телеграмму Пушкаша: "Все, чего я жду от вас – билет на самолет".

Один из величайших футболистов в истории, звезда и капитан великолепной сборной Венгрии, трехкратный победитель КЕЧ и пятикратный финалист турнира ехал в ФК Южный Ливерпуль.

Тейлор приехал встретить его в Хитроу, где они поужинали, общаясь при помощи переводчицы – стюардессы Iberian Airways. Затем они полетели в Ливерпуль, где Пушкаша встречали Лидделл, а также президент комитета аэропорта Ливерпуля, который с шампанским и почестями назвал Ференца 500-тысячным посетителем.

"Человек, которого называли Галопирующим майором, был несколько седее, чем в дни, когда играл своих 84 матча за сборные и помогал Реалу доминировать на европейской арене, — писало Liverpool Echo. – Но в то же время, было видно, что он в прекрасной форме".

Сам Пушкаш уверял, что не использует особые планы тренировок и не имеет намерений об окончании карьеры.

За несколько дней в городе Пушкаш пару раз выходил в люди. Dunlop предоставил ему автомобиль с шофером, а он в свою очередь должен был посетить их фабрику в Спеке (закрылась в 1979). "Ференц был очень любезен, — вспоминает Тейлор. – В вечер перед матчем мы развлекали его за ужином в отеле Адельфи вместе со студентом-переводчиком. Пушкаш сказал, что хотел бы привезти какие-то сувениры из Реала для общественного центра. На следующий день, когда мы выходили из авто у стадиона, он вручил мне посылку, полную значков и других сувениров. Я поверить не мог в то, что это возможно. Когда мы разошлись, была почти полночь. Ференц позвонил в клуб, кто-то собрал посылку и передал ее самолетом в Лондон, а оттуда ее на самолете отправили уже в Ливерпуль, после чего ее как можно быстрее привезли в Адельфи. Так что Ференц появился не с пустыми руками".

Персона Пушкаша вызвала огромный интерес среди любителей футбола – около 10 тысяч собралось возле стадиона и еще столько же сумели попасть внутрь. The Echo писало, что Пушкашу пришлось использовать "отвлекающий маневр", чтобы избежать толп охотников за автографами. На билетах собрали 1 100 фунтов – около 15 тысяч в пересчете на нынешние цены с учетом инфляции.

Имена Пушкаша и Лидделла были единственными, которые использовались в рекламе. Когда пять лет назад в Гарстоне была выставка, посвященная этой игре, вспоминали в основном венгра. О том, что один из лучших британских футболистов в истории тоже там играл, почти забылось.

8 мая 1967 года команда Лидделла обыграла команду Пушкаша 5:3. Форвард Реала забил все голы своей команды, в том числе, "своим знаменитым банановым ударом".

Появление Пушкаша было не только очень благородным актом помощи организации, о которой он абсолютно ничего не знал, но и толчком для Банкфилд Хаус. Теперь Тейлору нужно было очень сильно постараться, чтобы на следующий год сделать благотворительный матч еще лучше. В этот раз он пригласил Альфредо Ди Стефано.

"Он согласился приехать, но незадолго до матча отправил телеграмму, что у него не получится, — вспоминает Тейлор. – Я был озадачен, потому что прорекламировал матч по всему Ливерпулю. Хоть у нас и было две команды звезд, никто из них не мог сравниться с Ди Стефано. Как только я получил телеграмму – думаю, это было за 48 часов до матча – я сел в самолет в Лондон, пересел на Мадрид и потом на такси поехал к нему домой. Проблема была в том, что я не знал испанского, а он не говорил на английском.

Он пытался мне что-то объяснить, но если честно, я до сих пор не знаю причины. Затем Альфредо взял меня и повез на стадион Реала, где попросил персонала подыскать кого-то ему на замену. В итоге они предложили футболиста резервной команды, но пришлось бы выложить много денег, поэтому я вежливо отказался и вернулся в аэропорт один". Нужно ли говорить, что в этот раз 10 тысяч на стадионе не собралось?

Тейлор встретился с Пушкашем еще раз, когда его пригласили на презентацию прекрасной, но, увы, уже вышедшей из тиража книги "Пушкаш о Пушкаше: жизнь и времена легенды футбола" в 1998 году. Назад он возвращался с тремя экземплярами книги и одной короткой, грамматически подозрительной телеграммой с автографом.

Саймон Бернтон, The Guardian