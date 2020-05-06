Five O'Clock

Необходимость спасать экономику страны и жесткие погодные условия чуть не поставили крест на сезоне-1946/47.

Около 73 лет назад Футбольная лига встретилась, чтобы обсудить серьезную проблему, которая поставила под сомнение весь сезон. "Лигу просят либо прервать соревнования этого сезона, что стало бы горьким ударом для клубов во главе дивизионов, либо доиграть сезон летом, либо (пожалуй, лучшее решение) играть необходимые матчи за закрытыми дверями, чтобы закончить чемпионат", — писал The Guardian.

Обстоятельства едва ли могли отличаться сильнее, но дилемма перед спортивными властями стояла та же, что и сейчас в условиях коронавируса.

12 марта 1947 года собрались представители всех самых популярных видов спорта в Англии – футбола, регби, скачек, собачьих бегов, спидвея и хоккея. Правительство хотело повысить продуктивность на британских фабриках, когда страна пыталась встать на ноги после Второй мировой войны. Власти считали, что отмена спортивных событий посреди недели поможет в этом плане (крикет оставили, потому что он отвлекал не так много людей работоспособного возраста).

Проблемой для футбола была крайне суровая зима, которая не прекращалась и в начале марта. Например, в уикенд перед встречей, 10 марта, были отменены 17 из 44 запланипрованных матчей чепионатов. 16 марта, за день до встречи исполнительных лиц Футбольной лиги и Футбольной ассоциации, было шестой субботой подряд, когда игры приходилось переносить.

"Многие футбольные поля затоплены, некоторые до сих пор замерзшие, а другие покрыты слоями льда, воды и снега", — писал The Guardian. Блэкпул из Первого дивизиона сыграл 34 матча чемпионата, Шеффилд Юнайтед – всего 26. Оставались беспрецедентное количество матчей, которые требовалось сыграть и лишь несколько уикендов.

Не все были согласны с предложениями правительства. "Процент британской публики, которая посещает матчи посреди недели, бесконечно малый", — настаивал президент лиги регби У. Хьюз, которому не разрешили проводить матчи посреди недели после 18:00. "Психологическое влияние на людей может быть катастрофическим, — добавлял Уилл Кирнс, президент Вест Хэма и директор стадиона для собачьих бегов Уилмблдон. – Вся эта затея невероятная. Я уверен, что протест против запрета спорта посреди недели будет таким мощным, что никогда не вступит в силу".

Но правительство стояло на своем, и спорт подчинился. Два крупных события в мире скачек, Гренд Нешнл и Эмсом Дерби были перенесены с традиционной для них пятницы на субботу. Первый так с тех пор и проводится по субботам, а вот Дерби длительное время проводился по средам, прежде, чем снова вернуться к уикендам.

"Проблема в том, что делать с оставшимися матчами – либо остаться без чемпиона и вылетевших, либо же решить все и раздать призы и наказания на основе таблицы, в которой команды сыграли разное количество матчей, — писал Дж. Болтон для The Observer. – Скорее всего, предложение аннулировать сезон получит наибольшую поддержку".

Однако было принято решение продлить сезон до 14 июня, хотя, на самом деле, на июнь были запланированы только два матча: встреча Шеффилд Юнайтед дома с Арсеналом 7-го числа и со Сток Сити неделей позже. "Возможность матчей за закрытыми дверями не обсуждалась. На встрече не рассматривались альтернативы принятой схеме, за которую проголосовали единогласно", — The Guardian.

И они сыграли. На момент принятия решения Вулверхэмптон лидировал с четырехочковым отрывом, проведя на одну игру меньше Ливерпуля и на четыре меньше, чем Блэкпул, которые были их ближайшими преследователями. Мидлсбро, Манчестер Юнайтед и Сток Сити тоже расположились недалеко.

На следующих выходных лидеры приехали в гости к Шеффилд Юнайтед и проиграли. После Пасхи они проиграли два матча за три дня и на одну ночь опустились на второе место (имея на очко меньше Блэкпула и пять игр в запасе). Другие команды набирали ход. Сток в пасхальный период сыграл три матча за четыре дня и во всех победил. Ливерпуль в ту субботу проиграл Блэкпулу, но затем выиграл шесть из семи последующих поединков. К середине мая Вулвз лидировали, опережая Манчестер Юнайтед только по разнице мячей. На одно очко отставали Ливерпуль и Сток, которые не проигрывали после решения продлить сезон.

Но Сток Сити понес огромную потерю. 10 мая Великобритания играла матч против команды Остальной Европы на Хэмпден Парк. Утром перед игрой "гончары" согласились продать Стэнли Мэттьюза в Блэкпул – бумаги были подписаны в отеле в тот вечер – и Сток Сити подошел к самому важному отрезку в своей истории без лидера.

Отношения между Мэттьюзом и руководством испортились. 32-летний игрок ощущал себя ненужным тренеру, Бобу Макгрори, который строил новую, молодую команду. Хотя изначальный план и состоял в том, чтобы оставить Мэттьюза в клубе до конца сезона, когда "надеялись, Сток выиграет чемпионат и переговоры о моем трансфере смогут начаться", все изменилось, когда об этом пронюхала пресса.

Перед последним днем месяца у Вулвз, Стока и Ливерпуля оставалось по одному матчу. Их разделяло только одно очко. Манчестер Юнайтед занимал второе место по разнице мячей, но все свои игры уже сыграл и на чемпионство не претендовал. "Волки" знали, что победа над Ливерпулем принесет им титул, а вот любой другой результат оставлял вопрос о чемпионе открытым. Стоку оставалось только смотреть, ведь его последний матч должен был состояться двумя неделями позже. Ливерпуль вел 2:0 к перерыву и в конечном счете удержал победу 2:1. Вулверхэмптон, который на Рождество лидировал с четырехочковым отрывом и лишь однажды ненадолго потерял первую строчку, выбыл из борьбы в самом конце. У Стока оставалось две недели, чтобы подготовиться к самой важной игре в своей истории.

За два дня до игры футболистам и руководству "гончаров" хватило ума отправиться в Бакстон на ежегодный фестиваль украшения колодцев. "Они приятно провели время за боулингом, теннисом и другими занятиями", — сообщал Staffordshire Sentinel. "Болельщики могут быть уверенными, что все ребята сделают все возможное для победы в важнейшем матче", — уверял капитан Стока Джок Киртон во время короткого перерыва между развлечениями.

Сток Сити подходил к матчу в полной боеготовности, а Шеффилд Юнайтед не досчитался трех лидеров – "клинкам" даже пришлось впервые в сезоне выпустить своего капитана, 38-летнего Джека Пикеринга. Он помог организовать решающий мяч, Шеффилд победил 2:1, а Сток вместо чемпионства закончил сезон на четвертом месте, что до сих пор остается лучшим результатом в истории "гончаров".

Мяч с этой игры отправился в Мерсисайд, где был подарен госпитализированному президенту Ливерпуля, Уильяму Макконнеллу. Самый продолжительный сезон в Англии закончился победой команды, которая впервые возглавила турнирную таблицу после финального свистка последнего матча. Liverpool Echo написало, что "ни одна команда не сочетает в себе славную неопределенность с неопределенной славой больше, чем Ливерпуль". Спустя 70 дней начался новый сезон, в котором матчи посреди недели были возвращены.

Саймон Бернтон, The Guardian