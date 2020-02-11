Five O'Clock

Томас Гроннемарк объяснил свою роль в клубе, а также почему вбрасывания по-прежнему недооценивают.

Датчанин Томас Гроннемарк усердно работает в своем офисе где-то в Германии. Утром ему нужно успеть на самолет, но перед этим тренер Ливерпуля по аутам анализирует видео с матча против Манчестер Юнайтед. Ни одно вбрасывание не скроется от его взгляда.

Для большинства это просто периферийный элемент игры. Для Гроннемарка – человека, установившего мировой рекорд по длине вбрасывания с аута (51,33 метра), – это кое-что особенное.

"Я не первый в мире, кто задумывается об аутах, — рассказывает он Sky Sports. – Но я первый в мире, кто постоянно о них думает. Это моя работа".

Назначение Гроннемарка тренером Ливерпуля по аутам разделило мнения сразу же, осенью 2018 года. Некоторые увидели в этом стремление Юргена Клоппа к инновациям. Другие же восприняли это с ухмылкой.

Вторая волна критики последовала вместе с похвалой, которую Гроннемарк получил после матча Ливерпуля с Вулверхэмптоном – тогда "красные" забили победный гол на последних минутах, начав атаку с удачного аута. Впечатлены были не все.

Бывший любимец фанатов Ливерпуля Стив Никол высмеял предположения, что это каким-либо образом связано с Томасом. Он считает, что роль тренера по аутам сильно преувеличена.

Ничего нового для Гроннемарка.

"Я начал заниматься этим в 2004 году, и с самого начала люди высмеивали идею тренера по аутам. Некоторым это казалось очень странным. Как вы можете быть одержимы вбрасываниями?"

Сопротивление чему-то новому знакомо и для футбола.

"Это культура, — объясняет Гроннемарк. – В футбол начали играть когда, лет 140 назад? Мне 44, и сколько я себя помню, никто не говорил об аутах. Вы смотрите матч по телевизору, команда теряет мяч после аута, а такое бывает очень часто, но комментаторы ничего не говорят об этом. Ошибка за ошибкой – ни слова".

"А если спустя пару секунд тот же футболист отдавал неточный пас ногой, комментаторы непременно говорили: "Ох, ну что за пас?". Две таких ошибки – и уже говорят, что футболист проводит не лучший матч. Три – и все, он не способен играть в этой команде. Это просто футбольная культура. Я считаю, это очень странно".

Поэтому некоторые матчи все еще могут расстраивать Гроннемарка. Когда все идет хорошо, он наслаждается просмотров матчей восьми команд со всего мира, с которыми сотрудничает на фриланс-основе. А вот на остальных ему может быть смотреть несколько труднее.

"Знаю, что я немного субъективен, но такого качества вбрасывания аута, как у моих команд, я не видел нигде, — говорит Томас. – Улучшение в целом есть, но оно не очень большое. Есть команды, которые действительно плохи в аутах, а есть просто плохие или посредственные в них. И это речь о клубах АПЛ с миллиардами фунтов".

К счастью для Гроннемарка, наличие денег и стремление пробовать что-то новое – не взаимоисключающие понятия. Юрген Клопп доказал это, позвонив Томасу с предложением встретиться.

Датчанин легко соглашается, что некоторые отчаянно ищут его совета: "Эти клубы действительно в беде". Клубы, которые перепробовали все остальное.

Но что кажется еще более значимым – то, что когда два года назад в немецких СМИ появилась статья про Гроннемарка, Ливерпуль и РБ Лейпциг были одними из первых клубов, которые с ним связались. Кроме родного Мидтьюлланда, датчанин также работает с Аяксом – еще одним сторонником инноваций. Три из этих клубов лидируют в своих чемпионатах, а Лейпциг лишь на одно очко отстает от Баварии.

"Они связались со мной, потому что готовы пробовать что-то новое, постоянно думают о способах стать лучше", — добавляет Томас.

Это здоровое любопытство, понимание, что прогресс возможен в том случае, если работать над тем, в чем недостаточно хорош, стали катализатором союза Гроннемарка и Ливерпуля.

"То же самое было, когда Юрген Клопп набрал меня в июле 2018, — вспоминает Гроннемарк. – Он сказал мне: "Мы выдали хороший сезон-2017/18. Четвертые в Премьер-лиге, финал Лиги чемпионов. Но мы постоянно теряли мяч при аутах".

Этот разговор изменил жизнь Гроннемарка. Вскоре Клоппа попросили его представить, и немец выдал свой знаменитый ответ: "Когда я услышал про Томаса Гроннемарка, я понял, что хочу встретиться с ним. Когда я встретился с ним, я на 100% понял, что хочу его нанять".

Дело не только в том, что возрос авторитет Гроннемарка (если нужен Ливерпулю – то нужен всем). Поменялась и природа работы Томаса. Фокус сместился.

"Многие думают о моей работе просто в связи с дальностью вбрасываний. Конечно, дистанция тоже важна. Я могу натренироовать и это. Мидтьюлланд забил 35 голов за четыре сезона таким образом. Это возможно, если у вас подходящая команда. Но и клубам нужны были только мои знания о дальности вбрасываний, это можно измерить", — рассказывает Гроннемарк.

"Мой прорыв случился, когда позвонил Клопп. В этом году я тренирую восемь профессиональных команд по всему миру, проводя больше всего времени с Ливерпулем и Аяксом. Но могу сказать, что если бы не Юрген, я бы до сих пор слегка расстраивался как тренер по аутам, потому что все команды хотели от меня только длинные вбрасывания".

"Для Ливерпуля и Аякса такие ауты не характерны, поэтому я сфокусировался также на быстрых и умных бросках, над чем впервые начал работать еще году в 2007. Все дело во владении. Как сохранить мяч, когда бросаешь аут под давлением? Как создать момент и забить гол в таких ситуациях?"

Посмотрите под таким углом, и станет понятно, почему ауты заслуживают отдельного внимания. Удержание мяча еще никогда не было так важно. Переключение после потери мяча еще не было так важно. Способность лучше сохранять мяч может сыграть большую роль.

Это значит, что нужно забыть обо всем, о чем вы, как вам кажется, знали.

"Игрокам всегда говорили бросать мяч вдоль линии. Не важно, это профессиональный клуб, аматорский или просто школьная команда. Я же скажу, что это худший совет, который вам могут дать, касательно аута. Обычно мы говорим "ситуации 50 на 50", ведь это дуэль, но на самом деле, нужно сказать "30 на 70" или даже "20 на 80", ведь когда ты бросаешь мяч вдоль линии, шансы его потерять очень высокие", — убеждает Гроннемарк.

"Кто-то скажет, что лучше потерять мяч в 25 метрах вдоль линии, чем потерять его здесь. Правильно. Но если у тебя мяч, почему бы не попытаться его сохранить или создать какой-то момент из этой ситуации?"

И это именно то, что Ливерпуль сейчас делает.

"В сентябре 2019-го был непредвзятый анализ. То были не мои цифры и не цифры Ливерпуля. Человек, который изучал вбрасывания под давлением во всех больших клубах Европы в сезоне-2017/18, посчитал, что Ливерпуль сохранял мяч в 45,4% случаев. В моем первом сезоне этот показатель повысился до 68,4%. От третьих с конца мы прошли путь к лучшим в этом компоненте. Можно возразить, что это довольно просто, что это лишь аут. Но когда у тебя мяч, ты можешь создать момент, забить или хотя бы просто сохранить контроль. А вот когда ты теряешь мяч, начинаются проблемы".

Может это просто совпадение, что Ливерпуль стал настолько лучше в сохранении мяча после аутов? Хм, вот небольшая подсказка: назовите единственную команду Европы, которая была лучше "красных" в этом в прошлом сезоне. Мидтьюлланд.

Перемены разительны, но даже Гроннемарк не считает, что это все благодаря ему. "Тут нужно смотреть на комбинацию различных обстоятельств. Это не то, что я пришел и привил свои идеи футбольному клубу – фокус в том, чтобы интегрировать эти идеи в игровой стиль команды. Я не рассказываю Ливерпулю, как играть или как прессинговать. Я просто стараюсь внедрить свои идеи".

Поэтому у Никола и возникло мнение, что Трент Александер-Арнольд просто "увидел возможность развития атаки и сделал это". Гроннемарк не говорит футболистам, что делать – он работает, пытаясь помочь им принимать лучшие решения.

"Кто-то может думать, что мои тренерские советы – как свод правил: сейчас делайте это, потом делайте то. Да, иногда это так, но огромная часть времени заточена на то, чтобы показывать игрокам различные варианты, а затем они должны принимать решение".

"Мы отрабатываем примерно 20 разных вбрасываний. У нас есть разные задания для разных игроков, это не выучишь за неделю. Это процесс. Я работаю с футболистами, но они работают и с другими тренерами, когда меня там нет".

"Один из самых важных аспектов, который я могу отметить – что сами футболисты к этому приспосабливаются и придумывают что-то самостоятельно, используя эти принципы. Это радует меня больше всего".

Гроннемарку понадобились крепкие нервы, особенно в последнее время, чтобы не обращать внимания на скептиков. Но когда его идеи дают результат среди тех, кому они важны, показывая результаты его труда – это хорошая компенсация. Томас признается, что ему потребовалось время, чтобы совладать с этим всем.

Не знаю, есть ли такая фраза в Англии, но в Дании мы говорим "щипать себя за руки". Что-то в этом есть. Действительно ли это все реально? Это воплощение мечты – работать с крупнейшими клубами мира и быть маленькой частью успеха Ливерпуля".

"Думаю, у всех было чувство, когда ты просыпаешься на следующий день и думаешь, не приснилось ли это все. У меня оно было каждый день в первых две недели работы с Ливерпулем. Каждый день был чудесен, и каждый день я понимал, что это реальность. Это просто сводило с ума".

Но работа еще не закончена. Как и Клопп, Гроннемарк придерживается мантры, что всегда можно стать лучше. Датчанин считает, что Ливерпуль может распоряжаться аутами еще эффективнее.

"Мы работаем над этим все время. Дело не только в технике. Нужно не только знать, как вбросить быстро – но и знать, когда вбросить быстро. Никогда нельзя сказать: "Окей, мы тренировались 18 месяцев, теперь можно остановиться". Нет, вы не прекращаете тренироваться. То же самое и с аутами".

"Я могу работать с Ливерпулем еще десять лет, и по-прежнему будет куда расти".

Гроннемарк, однако, желает большего. Он надеется, что наступит день, когда никто не будет насмехаться над важностью аутов. Он хочет улучшить Ливерпуль. Но на этом Томас не остановится.

"С точки зрения развлечения, вы не хотите, чтобы команда теряла мяч каждый раз, когда он у нее в ногах. То же самое и с аутами. Моя цель – не только сделать лучше клубы, с которыми я работаю, но и улучшить футбол в целом".

"Есть огромные просторы для улучшений. Я думаю, через два года ауты будут гораздо лучше и, надеюсь, мы больше будем наслаждаться ими. Уверен, что это будет касаться не только игроков и тренеров, но и болельщиков тоже".

И с этими словами Гроннемарк возвращается к работе. Ему еще предстоит проанализировать много вбрасываний.

Адам Бэйт, Sky Sports