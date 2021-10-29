Тесты

В день рождения нидерландского вратаря мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Эдвин ван дер Сар после завершения футбольной карьеры в 2011 году вернулся в свой родной клуб, амстердамский Аякс, где ныне он занимает пост генерального директора, однако успехи нидерландского голкипера в рамках его страны не ограничились.

Многие помнят ван дер Сара по выступлениям за Манчестер Юнайтед, где он с 2005 по 2011 год был основным голкипером и завоевал множество как командных трофеев, так и индивидуальных наград. Что уж тут говорить, если даже сэр Алекс Фергюсон в свое время назвал нидерландца лучшим вратарем "красных дьяволов" со времен Петера Шмайхеля.

Так, в честь 51 дня рождения Эдвина ван дер Сара предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

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