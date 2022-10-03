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Безперечно, головна подія всього дня.

Час іде та не шкодує нікого – окрім Златана . Футболіст, який дебютував у професійному футболі ще у минулому тисячолітті, продовжує грати, забивати та вигравати. Чемпіонство з Міланом стало 32-м трофеєм у кар'єрі Ібри – і це якщо не брати до уваги відібрані у Ювентуса титули внаслідок кальчополі.

Ібрагімович закохує ще й тим, що живе життям справжньої зірки, обожнює привертати до себе увагу. Саме тому квіз до його 41-річчя ми вирішили присвятити його особистості як такій. Жодних нудних результатів, хвилин і підрахунків: тільки історії за участю Златана.

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