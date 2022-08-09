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Вікторина про патріарха.

Сьогодні 75-річний ювілей святкує Рой Годжсон – відомий англійський тренер. Мало на світі фахівців, кар'єра яких тривала так довго і торкнулася стількох різних команд та чемпіонатів. Навіть якщо брати кар'єру виключно головного тренера, у Годжсона вона почалася 1976-го року, у заштатному шведському клубі Гальмстад.

Нещодавно за винятковий внесок у тренерську професію Рой був удостоєний Ордену Британської імперії.

На честь ювілею Годжсона ми підготували онлайн-вікторину. Ви побачите десять питань, на кожне з яких буде чотири варіанти відповіді. Використовуйте свої пам'ять, логіку, ерудицію – може стати у нагоді все.

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