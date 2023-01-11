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15 питань про у всіх сенсах особливий футбольний рік.

Минулий рік пройшов так, що змусив усіх нас соромитися попередніх скарг на труднощі. Ті, хто говорив, що складним був будь-який із попередніх років, зараз розуміють, наскільки дрібними, навіть дитячими були всі попередні проблеми. Вся Україна загалом і наш сайт зокрема були поставлені на межу знищення...

Саме тому особливо цікаво, як багато футбольних подій ви змогли зачепити своєю увагою протягом року. Ми підготували 15 питань, присвячених 2022-му у всіх його проявах. У частині з них потрібно вибрати правильну відповідь, виходячи з вашої пам'яті та логіки, а в інших – вказати правдивість чи хибність висловленої тези. Питання першої категорії закінчуються знаком питання, питання другої – крапкою.

Пишіть результати у коментарі! Якщо ви відповіли правильно на двозначну кількість питань, можете пишатися собою.