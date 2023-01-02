Тести

Нова серія нашого “Що? Де? Коли?”.

На початку року відзначає день народження легенда Динамо та збірної України Олександр Шовковський. Він здавався вічним, всупереч різним тренерам, конкурентам та травмам, зберігаючи за собою місце в основі київського гранда. Власне, Шовковський й був втіленням Динамо в одній людині – гравцем, який пройшов з клубом навіть не одну епоху.

Шовковський грав так довго, що, схоже, немає рекордів, здобутків та перемог, які на українському рівні йому не підкорялися. Звичайно ж, на його честь ми не могли не підготувати спеціальний онлайн-квіз про його досягнення – і, заради справедливості, про невдачі. СаШо став легендою ще й тому, що завжди вмів зразково долати невдачі і ставати після них тільки сильнішими.

Пишіть результати у коментарі!