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Святкуємо день народження легенди.

Час плине дуже швидко, і сьогодні Анрі виповнюється 45 років. Дуже мало людей, яких настільки беззастережно можна назвати легендами: Тьєррі для покоління вболівальників був символом поняття “бомбардир”. Для збірної Франції та Арсеналу він став найкращим бомбардиром в історії, в історії інших команд теж зумів зіграти дуже важливу роль.

Звичайно, на честь такого гравця ми не могли не зробити онлайн-квіз. Анрі настільки на виду, що не знати про нього все, здавалося б, неможливо. Але подивимося, чи зможете ви правильно відповісти на всі десять запитань нашої вікторини. Напружуйте пам'ять, логіку, ерудицію – у пригоді може стати все.

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