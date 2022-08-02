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Легендарний голландець відзначає ювілей.

Сьогодні 80-й день народження відзначає легендарний голландський тренер Лео Бенгаккер. Його тренерська (і не тільки) кар'єра розтягнулася на більше, ніж півстоліття, і в різних командах “Дон” примудрявся бути затребуваним і актуальним. Своїх головних успіхів Бенгаккер досяг у Реалі, який привів до трьох чемпіонських титулів.

Головному Лео в історії Реалу ми присвятили третій випуск нашого “Що? Де? Коли?”. Ви зможете побачити десять питань, присвячених Бенгаккеру — від вас потрібно буде правильно відповісти на якомога більшу частину з них.

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