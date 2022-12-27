Його тут не буде :) / Getty Images
27 грудня 2022, 12:00
Продовжуємо грати у футбольне “Що? Де? Коли?”, ставити питання про футбол без особливого приводу та контексту. У нашій черговій серії від вас буде потрібно назвати футболіста по клубах, за які він грав.
Ви бачитимете всі команди, за які грав якийсь футболіст – від першого до останнього. Можливо, сьогодні вам здасться, що емблем надто мало, і якісь клуби пропущені – але повірте, у цьому випадку будуть наведені всі команди, за які грав загаданий футболіст. Поняття “грав” означає хоча б один офіційний матч за першу команду кожного з цих клубів, аматорські команди не враховуються.
Пишіть результати у коментарі!
Якщо у вас не відображається тест, ви можете пройти його за прямим посиланням
. Також рекомендуємо ознайомитися з іншими матеріалами розділу "Тести"
та перевірити свої знання про великих клубів, тренерів та футболістів.