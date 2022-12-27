Тести

Нова серія нашого проєкту.

Продовжуємо грати у футбольне “Що? Де? Коли?”, ставити питання про футбол без особливого приводу та контексту. У нашій черговій серії від вас буде потрібно назвати футболіста по клубах, за які він грав.

Ви бачитимете всі команди, за які грав якийсь футболіст – від першого до останнього. Можливо, сьогодні вам здасться, що емблем надто мало, і якісь клуби пропущені – але повірте, у цьому випадку будуть наведені всі команди, за які грав загаданий футболіст. Поняття “грав” означає хоча б один офіційний матч за першу команду кожного з цих клубів, аматорські команди не враховуються.

Пишіть результати у коментарі!