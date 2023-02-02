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Черговий випуск нашого чемпіонату з мізків.

Ми звикли бачити, як вони кричать або задумливо дивляться за грою з лави, але майже всі колись самі буцали м'яч. Одні з футбольних тренерів були суперзірками й у футболці також, інші – лише мріяли про матчі, які показують по ТБ. Сьогодні ми запропонуємо вам згадати той, найважливіший бік життя менеджерів, про який якщо й кажуть, то дуже рідко.

Ви побачите назви команд, за які грала якась людина, яка стала тренером. Команди перераховані у хронологічному порядку: від першої до останньої. Від вас потрібно вибрати з чотирьох варіантів єдиний вірний. Важливо: згадуються лише дорослі команди, кожного клубу, без умовних “Динамо-2”, “ Кастільї” та інших молодіжок. Кар'єра граючого тренера, якщо це вам допоможе, вже не враховується.

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