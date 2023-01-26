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Випуск на честь ювілею легенди.

Жозе Моурінью виповнюється 60. Ви можете його ненавидіти, можете його любити, але навряд чи ви до цієї людини байдужі. Ось уже більше двадцяти років ім'я невгамовного португальця не сходить із заголовків та передовиць, залишаючи свого власника одним із найбільш медійних персонажів сучасного футболу.

За великим рахунком, Моурінью змусив весь світ переосмислити ставлення до професії тренера. Саме він став першим тренером-зіркою. Він став першим коучем, який міг світитися на обкладинках журналів не менше, ніж будь-який футболіст його команд – а гострих цитат та інфоприводів давати набагато більше.

Особливому тренеру ми присвятили особливий квіз , присвячений не тільки суто спортивним досягненням, а й його особистості. Ми запропонуємо вам згадати не лише його тріумфи, а й гарні історії, головним героєм яких він ставав – і які, власне, й відрізняють Моурінью від інших тренерів.

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