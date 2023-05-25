Італія

Президент клубу стосовно дуже важливої перемоги.

Президент Інтера Стівен Чжан вважає, що перемога в Кубку Італії над Фіорентиною доводить, що "серця та розум мають значення" у фіналі, включаючи Лігу чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Нерадзуррі" повернулися після раннього голу Ніко Гонсалеса і виграли Кубок Італії на Стадіо Олімпіко завдяки дублю Лаутаро Мартінеса.

Це дозволило їм зберегти як Кубок Італії, так і Суперкубок Італії з минулого сезону.

"Я не можу передати словами, наскільки я пишаюся своїми гравцями та всім своїм персоналом. Тепер у кожного менталітет переможця, і саме тому ми можемо грати в багатьох фіналах і вигравати стільки кубків", – сказав Чжан Mediaset.

"Це ще раз підтверджує, що наші зусилля були винагороджені всіма".

За час свого президентства Чжан виграв п'ять трофеїв – один скудетто, два розіграші Кубка Італії та два Суперкубка Італії, що робить його третім найуспішнішим президентом в історії «Інтера» після Массімо Моратті та батька Анджело Моратті.

"Очевидно, що сім'я Моратті завжди в серцях усіх уболівальників Інтера, і я щасливий, що можу досягти рекорду.

Як і розмовляючи про всю італійську культуру, ми не говоримо про це. Але чесно кажучи, за сім років наші гравці і наш клуб навіть не націлювалися на Лігу чемпіонів. Зараз ми зіграли стільки фіналів, виграли стільки кубків.

Я думаю, що в таких іграх важливі наші серця та розум".

Інтер вже тричі вигравав Лігу чемпіонів/Кубок Європи, попередній раз у 2010 році, але Манчестер Сіті жодного разу не зміг здобути потрійну корону.