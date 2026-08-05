Італія

Досвідчений футболіст награвся в Європі.

Албанський центральний захисник Берат Джимсіті вагому частину своєї професійної кар’єри присвятив бергамаській Аталанті, у складі якої йому спочатку не могли знайти місця, тож два роки із загальної декади в "Богині" гравець провів у орендах у Авелліно та Беневенто.

А цього літа, коли 33-річному виконавцю залишався рік до завершення контракту, сторони погодились достроково завершити взаємини.

Із пропозицією щодо Джимсіті при цьому звернувся аравійський клуб Ад-Дірія, який нещодавно отримав підвищення в класі до "елітного" дивізіону, та запропонував контракт на два роки.

Вартість переходу складатиме 3 млн євро.

Джимсіті за Аталанту провів 334 матчі, забив 11 голів та віддав 10 гольових передач, 47 ігор та один м’яч із яких припали на минулий сезон.