Італія

Німець планує змінити клуб.

Як повідомляє Sky Sport Italia, зустріч між захисником Інтера та Орхуса Янном Аурелом Біссеком була позитивною, тому угода може бути укладена за 7 мільйонів євро.

У контракті 22-річного центрального захисника прописана саме така сума.

Є припущення, що "нерадзуррі" готові заплатити, якщо їм вдасться змусити його нинішній клуб приймати виплати протягом двох років.

Його агент погодився з основними особистими умовами і дуже хоче, щоб цей переїзд спрацював.

Біссек надзвичайно високий — 1,96 м, що також відображено в його показниках п’яти голів і трьох результативних передач цього сезону за датську команду.

Він має великий міжнародний досвід у клубах своєї рідної країни Німеччини, Нідерландів, Португалії та Данії.

Інтеру потрібен захисник замість Мілана Шкріньяра, який цього літа збирається приєднатися до Парі Сен-Жермен як вільний агент.

Стефан де Врей повинен укласти нову угоду, поки вони намагаються домовитися про знижку з Лаціо для Франческо Ачербі після його оренди.