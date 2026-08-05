Італія

Досвідчений півзахисник Мілана позитивно оцінив перші контакти з новим головним тренером команди.

Півзахисник Мілана Лука Модрич поділився думками щодо нового головного тренера команди Рубена Аморіма.

Про призначення португальського фахівця оголосили у середині червня — на цій посаді він змінив Массіміліано Аллегрі, якого відправили у відставку після завершення минулого сезону.

"Я кілька разів спілкувався з тренером протягом літа, і в мене виникло дуже гарне передчуття. Вірю, що ми чудово спрацюємося", — розповів Модрич у коментарі виданню Sky Sport.

Раніше Рубен Аморім очолював Манчестер Юнайтед, звідки був звільнений у січні цього року. За підсумками минулої кампанії "россонері" посіли п'яте місце в Серії А.