Досвідчений півзахисник Мілана позитивно оцінив перші контакти з новим головним тренером команди.
Лука Модрич, Getty Images
05 серпня 2026, 11:55
Півзахисник Мілана Лука Модрич поділився думками щодо нового головного тренера команди Рубена Аморіма.
Про призначення португальського фахівця оголосили у середині червня — на цій посаді він змінив Массіміліано Аллегрі, якого відправили у відставку після завершення минулого сезону.
"Я кілька разів спілкувався з тренером протягом літа, і в мене виникло дуже гарне передчуття. Вірю, що ми чудово спрацюємося", — розповів Модрич у коментарі виданню Sky Sport.
Раніше Рубен Аморім очолював Манчестер Юнайтед, звідки був звільнений у січні цього року. За підсумками минулої кампанії "россонері" посіли п'яте місце в Серії А.