Італія

Клуб хоче продовжувати співпрацю з брендом.

Paramount+ був головним титульним спонсором Інтера у фіналі Ліги чемпіонів, і клуб працює над укладенням нової трирічної угоди з гігантами потокового мовлення.

"Нерадзуррі" мали непросту історію зі спонсорами футболок після того, як у 2021 році відмовилися від довгострокових партнерів Pirelli, завершивши 26-річну співпрацю.

Socios.com став головним спонсором у сезоні-2021-2022, але в минулому сезоні був замінений на DigitalBits. Криптовалютна група не змогла продовжити виплати на суму близько 30 мільйонів євро, тому була прибрана з футболки в квітні.

Як уточнює La Gazzetta dello Sport, Інтер працює над узгодженням нової трирічної угоди з Paramount+. Вартість може становити щонайменше 20 мільйонів євро за сезон.