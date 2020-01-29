Правила жизни

Португальский вингер в интервью Gaffer Online вспомнил о начале своей карьеры и рассказал о планах на будущее.

Есть в футболистах черты, которые вы нечасто увидите. Победитель Лиги чемпионов, подкупает приобретенным манкунианским акцентом – зачастую это остается за кадром. Точно так же, как пение и танцы под микс британского и европейского хип-хопа. Уже не говоря о том, чтобы они были полностью открыты и честны об их жизни на поле и вне его. Но мы находим это все во время визита в Лиссабон, чтобы увидеть, где все начиналось для Луиша Нани.

"Этот город дал мне смелость и мышление без границ", — объясняет Луиш, один из вице-капитанов сборной Португалии на победном Евро-2016. Сейчас он снова в Лиссабоне – городе, который называет родным – готовится к мартовскому старту нового сезона в MLS, где играет за Орландо Сити. Он просто невероятно открытый, говорит глубоко и очень целеустремленно – таким его сформировали детские годы в пригороде португальской столицы. "Много лет назад играть в футбол с друзьями в Лиссабоне было не так легко, — посмеивается Нани. – Тебе нужно было быть смелым, чтобы играть с более взрослыми ребятами, с плохими парнями. Они были сильнее тебя, и выглядели хоть и не очень хорошо на футбольном поле, но очень устрашающе. Если ты надерешь их на поле, они надерут тебя за его пределами. Так все было устроено". Он делает паузу. "Я никогда не боялся. Всегда хотел проявить себя. И не важно, если днем ранее они меня поколотили. Я был на поле каждый день. И каждый день я был сильнее, чем когда-либо".

У Луиша до сих пор остались шрамы с тех полей. Рожденный в Амадоре, бедном районе на периферии Лиссабона, он считает себя продуктом той среды, но из тех, кому повезло больше других. Единственный газон в центре того мира, который Нани знал до 14 лет, помог ему пробиться, это было место для обучения, прогресса и роста. Живя без родителей, Нани не имел путеводной звезды, не имел указателя, куда двигаться, кроме того поля с местными хулиганами и мажорами. Но это история, которая делает его путь еще более впечатляющим. С четырьмя победами в Премьер-лиге, триумфом в Лиге чемпионов, на Клубном чемпионате мира, Евро и более 100 матчей за Португалию он, кажется, всего достиг. Но для Луиша история еще не окончена.

Это рассказ о пути Луиша Нани к вершине, силе его желаний, мечтах и планах о триумфе в Америке с Орландо Сити.

- Давай начнем с Лиссабона. Что для тебя значит это место?

- Я люблю этот город, как его сын и сын Португалии. Я люблю, потому что здесь прошло мое детство. Все мои успехи – благодаря ему, здесь я стал тем, кем стал, это дало мне возможность жить в других странах и достигать своих целей. Здесь началось мое приключение. Но времена меняются, и, как и всякий город, меняется Лиссабон. Сейчас это другое место – новые дома, новый дороги, окрестности сильно изменились. Но та часть, которую мы любим больше всего, поле для игр 5-на-5 осталось. Оно по-прежнему здесь, это изумительно. Я бываю тут каждый год на рождество. Мы стараемся организовывать турниры для детей, различные мероприятия для всего общества. Нет ничего лучше, чем быть дома.

- Ты упомянул поле, каким оно было в твоем детстве?

- Оно было жестким, очень жестким. Но для нас – самым лучшим в мире. Мы много падали, но вставали очень быстро. Не просили о лучших условиях – просто концентрировались на игре, на мяче. Это мои лучшие воспоминания о Лиссабоне – поле. Оно мне многое дало. Сейчас там играют совершенно другие дети, новое поколение, но дух остается тем же. Разве что теперь они привыкли к условиям получше – они хотят искусственный газон, который все сильно упрощает. Но иногда трудный путь дает лучшие результаты.

- Как окружение повлияло на то, каким игроком ты стал?

- Оно дало мне смелость, сделало сильнее. Один парень, который был хорош в футболе и намного старше нас, обычно собирал команду против меня и моих друзей. Когда мы забивали, он обычно говорил: "Гол не засчитывается, потому что перед этим было нарушение". Или когда мы выигрывали, он говорил: "Нет, матч еще не закончен, потому что мяч был в ауте, нужно продолжать". Мы дрались с ними, спорили каждый день, он всегда нам угрожал. Говорил, что если мы продолжим спорить, он нас ударит. И сдерживал обещание.

Мы не могли ничего сделать. Просто играть, играть и еще раз играть. Каждый день мы выходили на поле, и с каждым днем становились лучше, аж пока не набрались сил и храбрости. С того дня мы поняли, что нужно просто верить в себя. В этих матчах мы поняли, что все возможно, что можно воплотить мечту в жизнь, если ты веришь и сражаешься за нее.

- Ты можешь сказать, что веришь в судьбу? Потому что я слышал, что в детстве ты говорил друзьям, что будешь однажды играть за Манчестер Юнайтед…

- Было дело! Я гулял с другом, с которым мы обычно играли в одной команде. Уже темнело, матч только закончился, и мы шли по улице мимо кофейни, где была трансляция матча. Это было невероятно. Последние две минуты финала Лиги чемпионов, Манчестер Юнайтед забил дважды и перевернул игру. Я обернулся к другу и сказал: "Однажды я буду в этой команде, однажды я буду играть на Олд Траффорд". Мы были очень оживлены после просмотра этой игры.

Друг никогда об этом не забывал. Годы спустя он меня нашел. Он переехал в Лондон, и мы потеряли контакт на несколько лет. Но первым, что он сказал при встрече, было: "Да, ты был прав, сказал, что будешь играть за МЮ, и вот ты здесь, невероятно". Он был очень счастлив за меня. Особенный момент.

- Откуда ты черпал силы? Потому что во всех этих историях просматривается несгибаемая воля и стремление…

- Ничего не было легко. Мой брат поддерживал меня много лет; мы не знали, куда пойти или чем хотим заниматься больше всего, но я всегда мечтал играть в футбол. Я был очень молод. Родители не уделяли мне внимания, которое обычно уделяют детям. Некоторые следят за детьми, ходят в клубы, разговаривают с агентами, помогают им в их пути. Я был один. Все это я делал сам, пытаясь понять, что будет лучше всего.

- Что ты назвал бы своей самой сильной стороной?

- Характер. Я всегда принимаю решения сердцем. Концентрация и целеустремленность, которую я проявляю в каждом аспекте жизни – это главное. Даже если у тебя ничего нет, если тебе особо не помогают, нужно следовать своим инстинктам и верить в Бога. В молодости я всегда размышлял, задавал вопросы, просил Бога помочь мне и дать шанс. Одним из главных моих качеств, особенно когда я играл в футбол с друзьями, была воля к победе. Я ненавидел проигрывать. Когда проигрывал, всегда сражался, чтобы исправить ситуацию, и это делало меня еще сильнее.

- Судя по твоим выступлениям в MLS, в тебе до сих пор горит стремление к победе…

- Конечно! Из-за него я даже дисквалифицирован на первый матч сезона (смеется). Даже в последнем матче предыдущей кампании, когда мы уступали, я не хотел проигрывать. Не важно, остались ли турнирные задачи, ты всегда бьешься за честь футболки, всегда играешь на победу ради своих фанатов. Я хотел победить. Поэтому я был очень зол на арбитра и повезло, что мне дали только желтую карточку. Однако лига решила наказать меня строже. Но да, это говорит о моем характере. Я по-прежнему люблю эту игру. По-прежнему хочу победить. Не могу просто расслабиться и играть, стремление к победе будет всегда.

- Когда ты был больше всего счастлив в этом всем путешествии? Ведь ты выиграл бесчисленные трофеи, путешествовал по миру с великими командами и играл с капитанской повязкой за сборную Португалии в финале чемпионата Европы. Есть момент, который больше всего выделяется?

- Для меня самым счастливым моментом было рождение сына. Оно дало мне стабильность, любовь и силы преуспеть в каждом аспекте жизни. Видеть, как он путешествует со мной по миру, как он разговаривает, играет и увлекается футболом, как поддерживает меня в каждой игре – это нечто особенное. На футбольном поле было несколько моментов, когда я чувствовал себя выше облаков. Особенно в Юнайтед, когда мы выиграли все в первые пару лет. Эти моменты были незабываемыми. Победа на Евро-2016 с Португалией была невероятной, ведь мы выиграли награду для своей страны. Это самый важный трофей в моей карьере. Невероятные ощущения, я могу сказать, что это был самый лучший момент.

- Ты когда-то возвращался в Манчестер?

- Нет, но я думаю скоро туда полететь на матч. Естественно, все мои лучшие воспоминания связаны с Манчестером. Там у меня появилось несколько отличных друзей, и много людей все еще меня любят, что просто невероятно. Они ценят то, что я сделал для клуба. Я скучаю по многим вещам из Манчестера, по людям, по городу. Там родился мой сын. Он всегда спрашивает, когда мы полетим туда на матч, хочет увидеть, где родился. Даже называет себя манкунианцем!

- Твой сын называет себя фанатом Манчестер Юнайтед?

- Если вы спросите у него, он назовет Спортинг, Манчестер Юнайтед, Португалию и Орландо. Он любит все эти клубы. У него есть футболки каждой команды, за которую я выступал. Когда мы играем в саду, он говорит: "Мне нравится этот цвет, я сегодня хочу играть в этой футболке". Это забавно. Но вообще я счастлив, что он знает все о Манчестер Юнайтед. Он знает про город. Знает, что для него значит Манчестер, понимает, что родился там и должен однажды там побывать.

- Чему ты научился, играя в MLS?

- Я понял, что ты можешь играть в футбол в любой точке земного шара, это особенная валюта. Везде, где есть двое ворот и один мяч – ты можешь играть и наслаждаться. В США качественный футбол, интенсивность очень высока. Чемпионат растет, они пытаются заполучить игроков высочайшего уровня, чтобы быть лучшими в мире – и это может произойти.

Это фантастическая страна. Ты можешь жить своей жизнью, посещать прекрасные и интересные места по всей стране. У тебя есть возможность быть профессионалом и иметь огромные амбиции.

Это здорово – помогать Орландо Сити расти, достигать целей и воплощать амбиции в жизнь. Я сконцентрирован только на этом. Хочу помочь Орландо выйти в плей-офф, потому что после этого все возможно. Если посмотреть на прошлый сезон, никто не ожидал, что выиграет Сиэтл, но он выиграл. Как только ты попадаешь в плей-офф, ты можешь добиться всего. Это прекрасный чемпионат. Я счастлив и готов к новому сезону.

Том Эверест, Gaffer Online

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