Польща

Польський чемпіонат з новою вигідною умовою.

Екстракляса та Canal+ підписали новий контракт на чотири роки, що закінчувався з завершенням цього сезону.

Вартість нової угоди виносить 1,3 мільярда злотих (268 млн долларів), що дорівнює 325 млн злотих (66,9 млн долларів) кожного року.

Партнерство з французьким телеканалом буде включати нові програми, орієнтовані на більш молоду аудиторію, котрі можна буде побачити також на онлайн-платформах та в соціальних мережах.

Один матч на тиждень, а також повні огляди поєдинків далі будуть у вільному доступі.

Новий контракт було одноголосно схвалено усіма клубами учасниками на загальних зборах у понеділок.