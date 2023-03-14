Іспанія

Корупційний скандал навколо каталонського клубу набирає обертів.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував корупційний суддівський скандал довкола каталонського клубу.

Раніше стало відомо, що іспанська прокуратура висунула Барселоні звинувачення у зв'язку з виплатами колишньому віце-президенту суддівського корпусу Ла Ліги Енріке Негрейрі.

"Відбувається те, що деякі, рухомі заздрістю, намагаються підірвати нашу репутацію недобросовісними кампаніями. Почуття барселоніста не можна купити чи продати, але воно і не брудниться.

Останнім часом відбуваються люті атаки на нашу емблему, які не мають нічого спільного з реальністю. І рада директорів цього клубу його захищатиме.

Не думайте, що я хвилююся від слабкості, я хвилююся, тому що дуже хочу зустрітися віч-на-віч з усіма негідниками, які бруднять нашу емблему. Нехай ніхто не думає, що це через слабкість", — наводить слова Лапорти AS.

Раніше скандал із Барселоною прокоментував президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.