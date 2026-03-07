Іспанія

Бразилець вже налаштовується на Ман Сіті.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловився напередодні мабйтнього матчу з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

"Ми хочемо побачити великий Реал Мадрид, команду, яка домінує, атакує та бореться за кожен м'яч.

Ми просимо вболівальників робити те, що вони завжди роблять… Підганяти нас, кричати та створювати супернику дуже складні умови для гри на "Бернабеу", — заявив Вінісіус.

Матч між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться 11-го березня, о 22:00 за київським часом.