Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 6 березня 2026 року.

Мадридський Реал у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги здобув перемогу над Сельтою з Віго на полі суперників (2:1).

Команди обмінялись голами ще до середини першого тайму, після чого до перерви важко було віддати комусь перевагу.

Але в другій половині гри команда Альваро Арбелоа все ж таки переважала суперників у атакувальному плані, однак переможного м’яча з її боку довелось чекати аж до останніх секунд.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Реал у рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Сельта — Реал 1:2

Голи: Іглесіас 25 — Чуамені 11, Вальверде 90+4

Сельта: Раду – Родрігес, Старфельт, Алонсо – Каррейра, Роман, Моріба (Весіно 90+1, Мінгеса (Аспас 83) – Ютгла (Альварес 70), Свердберг (Лопес 70), Іглесіас (Ель-Абделлауї 70)

Реал: Куртуа — Трент, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Чуамені, Вальверде, Пітарч (Моран 90) — Браїм (Гонсало 77), Вінісіус, Гюлер (Паласіос 65)

Попередження: Іглесіас 31 — Чуамені 86, Асенсіо 90