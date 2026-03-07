Іспанія

"Вершкові" вирвали перемогу на 90+4 хвилині.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився після перемоги над Сельтою (2:1) в рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги.

"Ми грали на перемогу, як Реал завжди і робить. У Ла Лізі нас чекає ще довгий шлях, можна набрати ще багато очок. Кожен матч буде битвою.

Ми заслуговуємо хороші слова за матч із Сельтою. Я дуже задоволений вболівальниками, які прийшли нас підтримати і підбадьорювали команду.

Я той тренер, який найбільше вірить в Гюлера з тих пір, як він приїхав сюди. Не знаю, чи давав йому хтось більше можливостей, ніж я. Я ним дуже задоволений.

Сподіваюся, що ми будемо пам'ятати цю перемогу, якщо виграємо Ла Лігу. Вона виводить нас на шлях, яким ми завжди хочемо слідувати. Це Реал – команда, яка вірить і бореться. Сподіваюся, цей момент стане поворотним", – сказав Арбелоа.

Завдяки цій перемозі Реал скоротив відставання від Барселони на один пункт, але команда Фліка має одну гру в запасі (з Атлетік Більбао).