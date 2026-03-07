Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку 27-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться 7 березня о 22:00.

Каталонська Барселона вирушає на Сан-Мамес з наміром зміцнити своє лідерство в іспанській Прімері, тоді як "леви" намагаються реабілітуватися перед власними вболівальниками за виліт із кубка та продовжити боротьбу за єврокубкову зону.

Атлетік Більбао — Барселона

Субота, 7 березня, 22:00, стадіон Естадіо Сан-Мамес, Більбао

Атлетік Більбао підходить до суботнього протистояння після розчарування в Кубку Іспанії, де команда Ернесто Вальверде поступилася Реал Сосьєдаду за сумою двох матчів (0:2). Тепер баски можуть повністю зосередитися на Ла Лізі, де вони демонструють чудову форму, набравши 10 очок у чотирьох останніх турах. "Леви" посідають дев'яту сходинку та зберігають шанси на потрапляння до топ-6. Вдома Атлетік традиційно небезпечний, здобувши 23 очки в 13 іграх, проте статистика останніх зустрічей із "блаугранас" невтішна: п'ять поразок поспіль у всіх турнірах, включаючи болючі 0:5 у січневому Суперкубку.

Барселона також завершила свій шлях у кубку посеред тижня — перемоги над Атлетіко (3:0) не вистачило для камбеку після першої гри. Втім, у чемпіонаті підопічні Фліка виглядають майже бездоганно, вигравши 21 матч із 26. Каталонці є найрезультативнішою командою дивізіону, маючи у своєму активі 71 забитий м'яч. "Синьо-гранатові" не програвали Атлетіку в межах Прімери з 2019 року, а на виїзді цього сезону вони демонструють другий найкращий результат у лізі. Перемога в Більбао дозволить лідеру впевнено почуватися перед фінальним відрізком сезону-2025/26.

Кадрова ситуація обох команд залишається складною. Атлетік знову не розраховує на Ніко Вільямса, Бената Прадоса та Єрая Альвареса. Очікується поява в основі Іньїго Руїса де Галаррети, тоді як атакувальну потужність забезпечуватимуть Сансет, Беренгер та Іньякі Вільямс.

У Барселони лазарет поповнили Кунде та Бальде, які отримали травми у вівторок, приєднавшись до де Йонга та Крістенсена. Натомість Роберт Левандовські вже тренується в загальній групі і може з'явитися на полі. Місця на флангах захисту, ймовірно, займуть Канселу та Жерар Мартін, а в центрі поля знову очікується вихід юного Марка Берналя.

За версією betking на перемогу Атлетіка Більбао можна поставити з коефіцієнтом 5.00, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 1.62. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Орієнтовні склади

Атлетік Більбао: Сімон — Вівіан, Паредес, Ляпорт, Бойро — Рего, Руїс де Галаррета — І. Вільямс, Сансет, Беренгер — Гурусета.

Барселона: Ж. Гарсія — Канселу, Кубарсі, Е. Гарсія, Мартін — Берналь, Педрі — Ямаль, Фермін, Рафінья — Ф. Торрес.

Не зіграють: Альварес, Н. Вільямс, Прадос, Егілус, Саннаді (Атлетік) — Крістенсен, Кунде, Бальде, де Йонг, Гаві (Барселона).

Під питанням: ... (Атлетік Більбао) — Левандовські (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:3

