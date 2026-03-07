Іспанія

У Більбао налаштовуються на битву.

Головний тренер Атлетіка Більбао висловився напередодні матчу 27-го туру іспанської Ла Ліги з Барселоною.

«Ми хочемо помститися, але Барселона, як правило, не виявляє жалю до своїх суперників. Якщо вони обігрують вас із великим рахунком, то це не просто так.

Вони є чинними чемпіонами, лідерами ліги та головними кандидатами на повторну победу в Ла Лізі.

Ми хочемо взяти реванш за розгромну поразку в Суперкубку. Це наша мета", — сказав Вальверде.

Матч між Атлетік Більбао та Барселоною відбудеться 7 березня, о 22:00 за київським часом.