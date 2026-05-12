Португалець хоче повну автономію в роботі та вплив на трансферну політику клубу.

Жозе Моурінью висунув низку вимог мадридському Реалу на випадок свого повернення до клубу. Про це повідомляє ABC Deportes.

За інформацією джерела, португальський фахівець хоче отримати максимальну свободу в ухваленні щоденних рішень, а також право впливати на трансферну політику клубу та формування списку потенційних новачків.

Крім того, Моурінью наполягає на роботі зі своїм тренерським штабом. Водночас він готовий включити до команди одного асистента із внутрішньої структури Реала.

Однак керівництво мадридського клубу не планує повністю передавати контроль тренеру. Президент "вершкових" Флорентіно Перес, як стверджується, продовжує довіряти ключовим працівникам клубу, зокрема тренеру воротарів Луїсу Льопису, медичному директору Ніко Міхічу та фітнес-тренеру Антоніо Пінтусу.

Також повідомляється, що Моурінью прагне отримати рівень автономії, якого не мали попередні наставники Реала. Усередині клубу та серед уболівальників існує думка, що Хабі Алонсо та Альваро Арбелоа не мали достатньої свободи для повноцінного управління командою.

Одним із головних викликів для потенційного нового тренера стане налагодження взаємодії на полі між Вінісіусом Жуніором та Кіліаном Мбаппе. У клубі вважають, що саме наступний наставник має стабілізувати ситуацію навколо двох зірок на тлі напруженості в роздягальні та невизначеності з новим контрактом бразильця.